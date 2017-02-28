Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о розыске 21-летнего Александра Демидкова.
Парень отправился в Москву 4 ноября, самолёт приземлился в аэропорту Домодедово, после этого связь с молодым человеком пропала. Рост Александра — 175−180 сантиметров, короткие тёмно-русые волосы, карие глаза, атлетическое телосложение.
На нём была чёрная шапка, куртка и тёмные джинсы. С собой брал спортивную сумку и документы.
Тех, кто знает, где находится молодой человек или располагает данными, которые помогут поиску, просят обратиться по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.
Отряду нужна помощь, сказано в группе — желающие могут помочь в социальных сетях и по телефону (нужно звонить в больницы).
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