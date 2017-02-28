Кемеровская администрация запустила голосование, в рамках которого горожане сами смогут назвать улицы, которые следует отремонтировать в первую очередь.
По итогам голосования сформируют перечень, на который будут ориентироваться при ремонте дорог в 2018 году. Специалисты осмотрели улицы на правом и левом берегу, после этого составили списки для голосования.
Выбрать свой вариант можно в группе «Безопасные и качественный дороги» — улицы на левом берегу и на правом. Мнение можно оставить и в комментариях под голосованием.
Уже известно, что в следующем году продолжат ремонт улицы Нахимова и реконструируют участок дороги на Советском проспекте. Обновят и ливневую канализацию, писал ВашГород.ру.
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