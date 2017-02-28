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Кемеровчан попросили выбрать улицы для ремонта в 2018 году

Сегодня 10:01
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
region29.ru

Кемеровская администрация запустила голосование, в рамках которого горожане сами смогут назвать улицы, которые следует отремонтировать в первую очередь.

По итогам голосования сформируют перечень, на который будут ориентироваться при ремонте дорог в 2018 году. Специалисты осмотрели улицы на правом и левом берегу, после этого составили списки для голосования.

Выбрать свой вариант можно в группе «Безопасные и качественный дороги» — улицы на левом берегу и на правом. Мнение можно оставить и в комментариях под голосованием.

Уже известно, что в следующем году продолжат ремонт улицы Нахимова и реконструируют участок дороги на Советском проспекте. Обновят и ливневую канализацию, писал ВашГород.ру.

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