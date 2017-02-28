Электроэнергию отключат в Орджоникидзевском, Куйбышевском и Новокузнецком районах, а также в посёлке Листвяги.

В указанных районах проведут ремонт сетей. В связи с этим возможны временные отключения электричества. По данным пресс-службы администрации Новокузнецка, перебои будут наблюдаться с 27 ноября по 1 декабря.

В посёлке Листвяги прекратят подачу электроэнергии с 27 ноября по 1 декабря с 9:30 до 17:00 часов.

В Орджоникидзевском районе света не будет 28 и 29 ноября с 09:30 до 17:00 часов. В Куйбышевском районе отключения планируются с 9:30 до 17 часов ежедневно с 29 по 1 декабря.

В Новокузнецком районе электричество будут отключать в постепенно в нескольких населённых пунктах. Например, в посёлке Казанково и деревне Недорезово электричество отключат 27 ноября с 09:30 до 17:00.

С 28 по 29 ноября с 11 до 18 часов придётся обойтись без света жителям села Атаманово и Сидорово.

А в посёлке Кузедеево отключения планируются с 27 по 30 ноября с 10 до 17 часов, 1 декабря с 10 до 16 часов.

По всем вопросам об отключении электроснабжения можно обратиться по номеру горячей линии 8−800−1000−380, либо посмотреть информацию на сайте компании.

Также с полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации.