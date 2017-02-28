Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко прокомментировал информацию о риске исчезновения дешёвых лекарств.

О возможном дефиците медикаментов предупредили производители. Как писал ВашГород.ру, участники рынка объяснили свои прогнозы введением обязательной маркировки всех лекарственных средств.

По словам Михаила Мурашко, такая мера не отразится на наличии лекарств в российских аптеках.

Дефицит лекарств, рассматриваемый на сегодняшний день, это, на мой взгляд, скорее больше «пугалка» такая, потому что одновременное введение фактически у основных производителей маркировки — это касается и Китайской народной республики, это касается и европейского рынка, США, Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Сегодня система маркировки двигается везде, — цитирует «Интерфакс» слова главы Росздравнадзора.

Напомним, обязательную маркировку лекарств введут с 1 января 2019 года.



