Большинство россиян недовольны размером своих зарплат.

Недостойной её назвали 69 процентов работников, а достойной — всего лишь 3 процента. К таким выводам пришли социологи HeadHunter, сообщает РИА Новости.

Число россиян, которым зарплаты не хватает даже на основные траты, растёт. Так, в 2016 году на нехватку денег жаловались 30 процентов участников опроса. А в 2017 году об этом заявили уже 35 процентов респондентов.

Отвечая на вопрос, как они справляются с недостатком денег, 30 процентов сообщили, что подрабатывают, а 28 процентов — что принимают помощь жены или мужа. Подработка наиболее популярна в сфере науки и образования. В этой области ею занимаются 45 процентов испытывающих финансовые трудности.

Больше всего денег россияне тратят на еду — об этом заявили 79 процентов опрошенных. Вторую строчку занимают коммунальные платежи (40 процентов), на третьем месте — расходы на аренду жилья или выплату ипотеки (32 процента).

По уровню зарплат в тройку лидеров входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область — 62, 47 и 46 тысяч рублей соответственно. Больше всего довольны зарплатами жители Нижегородской области и Москвы (по 26 процентов), а также Тюменской области (25 процентов). А среди представителей разных профессий больше всего зарплаты устраивают работников добывающей промышленности (39 процентов).

Опрос проводился с 17 октября по 7 ноября. В нём приняли участие 9 560 человек.



