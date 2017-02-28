На месте обанкротившегося ООО «Разрез „Степановский“» будет создано одноименное АО.

Планируется выполнить процедуру замещения активов компании, чтобы сохранить производственную деятельность. Совокупная стоимость активов «Степановского» — 1,67 миллиларда рублей, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Разрез «Степановский» был запущен в 2010 году. Однако уже в 2015 году кредиторская задолженность превысила 5 миллиардов рублей. Было введено конкурсное производство.

Более 90% кредиторской задолженности контролирует прокопьевское ООО «МелТЭК», аффилированное с челябинской группой ЮГК.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, жители Новокузнецкого района на сходе села в Загорском сельском поселении требовали остановить работу разреза «Степановский» из-за многочисленных нарушений.