Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Угольный разрез под Новокузнецком обанкротился: создадут новый

Сегодня 11:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

На месте обанкротившегося ООО «Разрез „Степановский“» будет создано одноименное АО.

Планируется выполнить процедуру замещения активов компании, чтобы сохранить производственную деятельность. Совокупная стоимость активов «Степановского» — 1,67 миллиларда рублей, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Разрез «Степановский» был запущен в 2010 году. Однако уже в 2015 году кредиторская задолженность превысила 5 миллиардов рублей. Было введено конкурсное производство.

Более 90% кредиторской задолженности контролирует прокопьевское ООО «МелТЭК», аффилированное с челябинской группой ЮГК.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, жители Новокузнецкого района на сходе села в Загорском сельском поселении требовали остановить работу разреза «Степановский» из-за многочисленных нарушений.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ