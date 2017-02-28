В редакцию ВашГород.ру обратились родители одного из детских садов в Новокузнецке, возмущённые поведением заведующей.

По словам взрослых, в детском саду № 3, который находится на Ермакова, 4 произошло массовое отравление детей. Как пояснили собеседники, 9 ноября сразу у четырёх детей в одной из групп во время пребывания в учреждении открылась рвота. Хотя все родители утверждают, что утром их дети чувствовали себя отлично.

Детей сразу отправили домой. Однако, как рассказали ВашГород.ру обратившиеся, другим родителям об инциденте не сообщили, поскольку заведующая предпочла его просто скрыть.

В этот же вечер двух детей госпитализировали. По результатам обследования им был поставлен диагноз: кишечная инфекция, вызванная Klebsiella oxytoca и КИНЭ — кишечная инфекция неизвестного происхождения.

На следующий день, как сообщают родители, в группу пришло лишь три человека. Остальные остались дома с такими же симптомами: рвота, боль в животе, температура. На данный момент известно о 20 заболевших.

Сведения из медучреждения были переданы в Роспотребнадзор, после чего в саду организована проверка, которая прошла 10 ноября. Однако её результаты до сих пор неизвестны и не доведены до родителей. Хотя и в объективности этих данных родители имеют основание сомневаться, ввиду возможного лоббирования интересов заведующей. Поскольку она не сообщила остальным родителям о произошедшем и запретила это делать воспитателям.

Обескуражил родителей не только сам факт массового отравления, скорее поведение руководства.

Как сообщают ВашГород.ру, заведующая Ирина Владимировна Домницкая воздействовала на родителей и воспитателей, чтобы информация не вышла за рамки медучреждения. Вплоть до того, что некотором родителям намекнули, если информация о заболевании ведет за пределы сада, ребенка могут отчислить из учреждения. А если воспитатели смогут это допустить, что могут подыскивать себе новое место работы.

«Запуганы все: воспитатели, родители, боятся вообще обсуждать эту тему. Вы бы видели в каком тоне она разговаривает с родителями и воспитателями. „Да если вы откроете рты…“», — пояснили обратившиеся.

На собрании, которое организовали сами же родители, заведующая рассказывала, что в саду всё хорошо, никаких проблем со здоровьем у детей нет, это лишь единичные случаи из-за которых не стоит быть тревогу. Более того, к проверке Роспотребнадзора в медучреждении тщательно подговорись, поэтому результаты будут говорить в пользу детсада, предполагают родители. Ведь именно такую позицию заняла заведующая дошкольного учреждения.

По словам взрослых, она утверждает, что у детей нет никакой кишечной инфекции, при этом медсправки говорят об обратном. Дети, по её мнению, подхватили норавирус, который принесли извне.

К слову, группу закрыли на карантин сначала по ОРВИ, потом по норавирусу. Хотя в больнице детям поставили диагноз — кишечная инфекция.

«Для заведующей здоровье детей — ничто, по сравнению с рейтингом детского сада. Она оказывает давление на воспитателей и родителей и делает всё, чтобы замять ситуацию», — пояснили ВашГород.ру.

Сами взрослые уверены, что причиной массового заражения кишечной инфекцией стало питание в детском саду. Продукты там закупают не на комбинате питания. На наш вопрос, кто поставщик продуктов, родители ответить не смогли. По их словам, до них просто не доводили такую информацию. То есть, проходят ли продукты, из которых готовят в саду, какую-либо проверку, неизвестно.

А на той «показательной экскурсии», что была организована по кухне в детском саду, видно, что там множество нарушений. Элементарно, не соблюдено товарное соседство.

В комитете образования по Новокузнецку прокомментировали ситуацию следующим образом.

«9 ноября 2017 года из средней группы были отстранены медицинским работником трое детей с симптомами ротовирусной инфекции, 2 ребёнка с подобными симптомами находились дома под присмотром родителей. 10 ноября 2017 по распоряжению заместителя руководителя Роспотребнадзора проведено обследование группового помещения и пищеблока детского сада», — ответили в ведомстве.

Вопрос ВашГород.ру о том, где и как закупаются продукты и проходят ли они какую-либо проверку, был проигнорирован.

В комитете пояснили, что руководителю выдано предписание в соответствии с которым были проведены следующие мероприятия: организована дезинфекция в группе, старшей медицинской сестрой и воспитателями группы организован ежедневный осмотр детей, проводится опрос родителей о состоянии детей.

Кроме того, все воспитанники и сотрудники были обследованы на наличие кишечных инфекций, в результате которого у 2-их детей была выявлена норовирусная инфекция. Дети прошли лечение и уже посещают детский сад. Сейчас сад работает, но в группе объявлен карантин.

Однако родители говорят, что никакого обследования детей в саду не проводилось, о том, как дети себя чувствуют сейчас у них никто не спрашивает.

В общем, вопросов, по словам обратившихся, к руководству сада много. Карантин объявлен по норовирусу — детям ставят кишечную инфекцию. Отравившихся около 20 — в документах речь идёт только о трёх. Родители пытаются найти причину возникновения инфекции — заведующая закрывает им рты. Всему этому вынуждены потакать воспитатели, которые боятся потерять работу.

Родители детского сада № 3 просят отстранить заведующую Ирину Домницкую от занимаемой должности. Поскольку этот случай стал последней каплей. Родители и раньше были недовольны её работой. Сейчас они уже подготовили коллективное письмо, которое отправят в прокуратуру, министерство, департамент и комитет образования.