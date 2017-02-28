Аман Тулеев заявил, что строительство этой дороги — стратегическая задача.

Выступая с бюджетным посланием, Аман Тулеев затронул и тему транспорта в регионе. В частности он рассказал, что одной из важных задач в этой сфере в следующем году станет открытие магистрали Кемерово — Новокузнецк.

Отметим, что часть дороги от Чусовитино до Панфилово уже представлена магистралью с разрешённой скорость 130 км/ч.

Построить такую трассу планируют от Кемерова до Ленинска — Кузнецкого. Таким образом, транспортная коммуникация между Новокузнецком и областной столицей станет проще.

«Время в пути должно сократиться на 50 минут. Сейчас работа в этом направлении идёт, но дорогу надо полностью открыть до конца 2018 года», — заявил Аман Тулеев.

Отметим, что о строительстве магистраль Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк пока речи не идёт.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор пообещал повысить в Кемеровской области зарплату всем работникам бюджетной сферы.