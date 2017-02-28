Аман Тулеев заявил, что строительство этой дороги — стратегическая задача.
Выступая с бюджетным посланием, Аман Тулеев затронул и тему транспорта в регионе. В частности он рассказал, что одной из важных задач в этой сфере в следующем году станет открытие магистрали Кемерово — Новокузнецк.
Отметим, что часть дороги от Чусовитино до Панфилово уже представлена магистралью с разрешённой скорость 130 км/ч.
Построить такую трассу планируют от Кемерова до Ленинска — Кузнецкого. Таким образом, транспортная коммуникация между Новокузнецком и областной столицей станет проще.
«Время в пути должно сократиться на 50 минут. Сейчас работа в этом направлении идёт, но дорогу надо полностью открыть до конца 2018 года», — заявил Аман Тулеев.
Отметим, что о строительстве магистраль Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк пока речи не идёт.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор пообещал повысить в Кемеровской области зарплату всем работникам бюджетной сферы.
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Любезная Кристина Ковалева, вы вообще хоть немного соображаете о чем вы пишете? Магистраль "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк" УЖЕ ДАВНО ПОСТРОЕНА и функционирует лет 15 как. Именно поэтому о ее "строительстве" никто никаких речей и не вел.
Знаете что, любезная Кристина Ковалева, сдается мне, что журналистика - это не ваше.... Пока вы молоды, пока не поздно - смените себе профессию и не пишите больше такой непрофессиональной дури! :-))))
В следующем году будет открыта скоростная железнодорожная магистраль Москва - Новокузнецк. Движение будет осуществляется на комфортабельных "Сапсанах".
Но только от Москвы до Нижнего Новгорода, а от Нижнего Новгорода но Новокузнецка "пока речи не идет".
Продолжаем? Еще новости!
В следующем году будет открыта паромная переправа "Новокузнецк - Хоккайдо". Но только от Хоккайдо до Владивостока, а от Владивостока до Новокузнецка "пока речи не идет".
Будем считать что я вашу дурь не заметил... :-))))
Ненадо гнать пургу на тему "возьми и погугли", а ВОЗЬМИ И ПРИВЕДИ официальную информацию, регламентирующую понятия "автомагистраль" и "дорога первой категории".
Если это твои тараканы в голове, то ты их себе и оставь, не надо их "метать" на окружающих....
Нет таких норм и правил, которые бы регламентировали такие понятия. "Дорога первой категории" - это технический термин, используемый в специальной тематике, а понятие "автомагистраль" - это общеупотребительное понятие, которое в неменьшим успехом можно отнести к ЛЮБОЙ автодороге...
Так что, любезный СерГей, выражаясь предельно мягко и корректно: ИДИ ЛЕСОМ... :-))) И желательно - мимо, транзитом....
Правильно, Тулеев говорил о ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ! Первая очередь АВТОСТРАДЫ и предусматривает собой автомагистраль (автостраду, хайвей - как ни назови, суть от этого не изменится!) между Новокузнецком и Ленинском и которая была построена еще в прошлом веке!
Вторая, надо полагать, это магистраль между Кемерово и Чусовитино и третья, последняя, это Чусовитино - Ленинск.
Что тут может быть непонятным и о каком "строительстве автострады между Ленинском и Новокузнецком", как написала эта бездарь от журналистики, может вообще идти речь?