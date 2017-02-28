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Стало известно, когда откроют магистраль Кемерово — Новокузнецк

Сегодня 12:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Riac34.ru

Аман Тулеев заявил, что строительство этой дороги — стратегическая задача.

Выступая с бюджетным посланием, Аман Тулеев затронул и тему транспорта в регионе. В частности он рассказал, что одной из важных задач в этой сфере в следующем году станет открытие магистрали Кемерово — Новокузнецк.

Отметим, что часть дороги от Чусовитино до Панфилово уже представлена магистралью с разрешённой скорость 130 км/ч.

Построить такую трассу планируют от Кемерова до Ленинска — Кузнецкого. Таким образом, транспортная коммуникация между Новокузнецком и областной столицей станет проще.

«Время в пути должно сократиться на 50 минут. Сейчас работа в этом направлении идёт, но дорогу надо полностью открыть до конца 2018 года», — заявил Аман Тулеев.

Отметим, что о строительстве магистраль Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк пока речи не идёт.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор пообещал повысить в Кемеровской области зарплату всем работникам бюджетной сферы.

Комментарии 10
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Митрич
4 20
"Отметим, что о строительстве магистраль Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк пока речи не идёт."
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Любезная Кристина Ковалева, вы вообще хоть немного соображаете о чем вы пишете? Магистраль "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк" УЖЕ ДАВНО ПОСТРОЕНА и функционирует лет 15 как. Именно поэтому о ее "строительстве" никто никаких речей и не вел.

Знаете что, любезная Кристина Ковалева, сдается мне, что журналистика - это не ваше.... Пока вы молоды, пока не поздно - смените себе профессию и не пишите больше такой непрофессиональной дури! :-))))
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*
10 3
Оригинально!

В следующем году будет открыта скоростная железнодорожная магистраль Москва - Новокузнецк. Движение будет осуществляется на комфортабельных "Сапсанах".
Но только от Москвы до Нижнего Новгорода, а от Нижнего Новгорода но Новокузнецка "пока речи не идет".

Продолжаем? Еще новости!

В следующем году будет открыта паромная переправа "Новокузнецк - Хоккайдо". Но только от Хоккайдо до Владивостока, а от Владивостока до Новокузнецка "пока речи не идет".
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Митрич
2 15
Да вопрос не в том, до куда будет магистраль, а в том, что она УЖЕ ДАВНО ЕСТЬ! А госпожу Ковалеву очень волнует вопрос почему о ее "строительстве" никто не говорит! :-))) Это не просто бред и непрофессионализм, это просто дикое невежество и человеческая глупость! А проще говоря - прямое доказательство тому. что человек занимает не свое место и занимается не своим делом, если даже не соображает того, о чем пишет.
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сергей
14 4
митрич, ты прежде чем кого то обвинять хоть в интернете чуть поизучай вопрос. Зачем постоянно писать то чего не знаешь и не изучаешь, просто выглядишь как лошарик. Нету автомагистрали между новокузнецком и ленинск-кузнецком, есть дорога первой категории, но это не автомагистраль и скорость разрешенная меньше( отличия найдете в интернете, если захотите стать умным),а в статье говорится именно про автомагистраль.
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£
2 1
Магистраль Ленинск- Кузнецкий— Новокузнецк начинали строить ещё при Ермаковой, а при Кислюке доделали два Виадука и тогда же ее запустили в эксплуатацию полностью начиная с Кольца возле с.Спиченкова. Ковалёва скорее всего ошиблась и вместо слова Автомагистраль написала Магистраль. Действительно, про строительство Автомагистрали речи ещё не было.
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Местный- 9
8 1
А Врулеев то какое отношение имеет к этому федеральному проекту- строительству этой автомагистрали? Опять хочет приписать это себе в подвиг. Лучше бы сказал почему после его прихода к власти в Кузбассе исчезли Колхозы и Совхозы, исчезли предприятия легкой промышленности и многое чего ещё? Рассказал бы куда исчезли более 300- т тысяч рабочих мест?
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Вася
1 0
Да вопрос не в том, до куда будет магистраль, а в том, что она УЖЕ ДАВНО ЕСТЬ! А госпожу Ковалеву очень волнует вопрос почему о ее "строительстве" никто не говорит! :-))) Это не просто бред и непрофессионализм, это просто дикое невежество и человеческая глупость! А проще говоря - прямое доказательство тому. что человек занимает не свое место и занимается не своим делом, если даже не соображает того, о чем пишет.
Человеку пера простительно, что он соединяющую несколько населенных пунктов дорогу заслуженно называет называет магистралью. Так как, читаем определение: " Магистра́ль (нем. Magistrale; от лат. magistralis — большой, главный) — основной маршрут движения, главное направление на транспорте - широкая и прямая городская улица, дорога для скоростного движением автомобильного транспорта". Может быть это сделано специально для вас, что бы не запутать словами автострада - которая имеет свои характеристики и обычная региональная трасса - которая так же имеет свои характеристики... Обманыч говорил о строительстве третьей очереди АВТОСТРАДЫ. Она и соединит и сократит время в пути между Новокузнецком и Кемерово!
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Митрич
3 1
митрич, ты прежде чем кого то обвинять хоть в интернете чуть поизучай вопрос. Зачем постоянно писать то чего не знаешь и не изучаешь, просто выглядишь как лошарик. Нету автомагистрали между новокузнецком и ленинск-кузнецком, есть дорога первой категории, но это не автомагистраль и скорость разрешенная меньше( отличия найдете в интернете, если захотите стать умным),а в статье говорится именно про автомагистраль.
???????
Будем считать что я вашу дурь не заметил... :-))))

Ненадо гнать пургу на тему "возьми и погугли", а ВОЗЬМИ И ПРИВЕДИ официальную информацию, регламентирующую понятия "автомагистраль" и "дорога первой категории".
Если это твои тараканы в голове, то ты их себе и оставь, не надо их "метать" на окружающих....
Нет таких норм и правил, которые бы регламентировали такие понятия. "Дорога первой категории" - это технический термин, используемый в специальной тематике, а понятие "автомагистраль" - это общеупотребительное понятие, которое в неменьшим успехом можно отнести к ЛЮБОЙ автодороге...
Так что, любезный СерГей, выражаясь предельно мягко и корректно: ИДИ ЛЕСОМ... :-))) И желательно - мимо, транзитом....
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Митрич
2 1
Человеку пера простительно, что он соединяющую несколько населенных пунктов дорогу заслуженно называет называет магистралью. Так как, читаем определение: " Магистра́ль (нем. Magistrale; от лат. magistralis — большой, главный) — основной маршрут движения, главное направление на транспорте - широкая и прямая городская улица, дорога для скоростного движением автомобильного транспорта". Может быть это сделано специально для вас, что бы не запутать словами автострада - которая имеет свои характеристики и обычная региональная трасса - которая так же имеет свои характеристики... Обманыч говорил о строительстве третьей очереди АВТОСТРАДЫ. Она и соединит и сократит время в пути между Новокузнецком и Кемерово!
Вася, вы правы, только какая нам, простым смертным, разница между "автострадой" и "автомагистралью"?

Правильно, Тулеев говорил о ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ! Первая очередь АВТОСТРАДЫ и предусматривает собой автомагистраль (автостраду, хайвей - как ни назови, суть от этого не изменится!) между Новокузнецком и Ленинском и которая была построена еще в прошлом веке!
Вторая, надо полагать, это магистраль между Кемерово и Чусовитино и третья, последняя, это Чусовитино - Ленинск.
Что тут может быть непонятным и о каком "строительстве автострады между Ленинском и Новокузнецком", как написала эта бездарь от журналистики, может вообще идти речь?
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сергей
1 0
митрич, ты редкостный идиот, если обосрался то умойся, а не пытайся жопу выгородить. Тот кто не понимает о чем говорить, тот пусть и гуглит, т.е. ты.
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