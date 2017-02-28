Третий этап проекта «Леди Спорт Кузбасс» в караоке-клубе «Белый рояль» превратился в настоящий конкурс талантов!

Участницы проекта не перестают удивлять членов жюри и зрителей! «Белый рояль» гостеприимно этому поспособствовал своим прекрасным дизайном в стиле джаз и приятным обслуживанием!

На этот раз девушки должны были презентовать своё увлечение, хобби. Вот здесь для участниц был простор для творческого полёта.

Открыла концерт участница под номером 1, Ирина Коваленко. Профессиональная журналистка рассказала историю о любви к спорту и Родине в танце на роликах.

Татьяна Соболева и Анастасия Пашкова создают свои коллекции одежды. Для девушек это воплощение мечты, они отдыхают за шитьём, и им абсолютно нельзя заходить, нет, не в магазины одежды, а ткани! Бархат, хлопок, велюр — все это для них лучше сладостей!

Музыкальные инструменты также не обошли стороной наши участницы. И тут был выбран не классический инструмент, а ханг. Елена Лумбова погрузила весь зал в космическую мелодию!

Елена как музыкант могла бы аккомпанировать Роксане Мансуровой, Елене Бобичевой и Яне Захаровой. Все три участницы пели, но как по-разному! Елена совместила танец и вокал, вместе со своим партнёром по танцу она рассказала историю сложных отношений между мужчиной и женщиной.

Роксана же нежно и очень по женственному исполнила романс, Яна спела сложную и патриотичную песню «Ах, эти тучи в голубом», несмотря на то, что занимается академическим вокалом всего несколько месяцев!

Некоторые из участниц решили рассказать о нескольких своих увлечений сразу. Светлана Дериглазова занимается декупажем и коллекционированием фарфоровых фигурок, она даже привезла часть своей коллекции для примера. Юлия Андриенко представила на суд жюри индийский танец и видео со своими работами по художественной сварке.

Не только Юлия, но и ещё сразу три девушки представили в виде творческого направления танцы. Марина Киримецкая дополнила его акробатическими элементами, а Елена Мединская — костюмами, которые шьёт сама. Ирина Старцева продолжила тему прекрасных восточных танцев, исполнив танец живота.

Девушки затронули не только музыкальные и танцевальные виды творчества, но и поэзию. Жанна Яркина прочитала трогательные стихотворения и сказку собственного сочинения, к сказке уже присоединилась дочь Жанны, которая не менее талантлива, чем её мама.

Одним из заключительных номеров стало представление такого необыкновенного увлечения для девушки, как охота. Елена Александрова привезла с собой охотничьи лыжи, ружьё и зимнюю экипировку, которая выдерживает до 100 градусов мороза.

Такой палитры разнообразных увлечений вы не увидели бы нигде.

Такие девушки достойны цветов, поэтому в завершении концерта дам одарили великолепными букетами от цветочной мастерской «Лето».

А впереди девушек уже ждёт финал! 26 ноября в ТРЦ «Байконур» девушки сразятся за главный приз — корону. И, конечно, путёвки в Таиланд от туристической компании «Слетать.ру», достанутся они трём лучшим финалисткам!