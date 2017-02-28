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Кемеровскую школу-интернат признали лучшей в России

Сегодня 13:20
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Cito.ru

Учреждение стало участником ежегодной Невской образовательной Ассамблеи.

Школа заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2017».

Как сообщили в администрации, в учебном заведении учатся дети с ограниченными возможностями.

Всего в конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2017» участвовало более ста образовательных организаций. И кемеровская школа № 27 удостоилась звания лучшей в номинации «Школа-интернат».

А директор учреждения Олеся Гордеева получила награду в номинации «Эффективный руководитель».

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