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Филипп Киркоров в интаграме поделился фотографиями и видео из Кемерова

Сегодня 14:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zt116.ru

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Филипп Киркоров даст концерт в Кемерове 23 ноября.

Кемеровчанам король сцены представил свое шоу «Я», которое он подготовил совместно с создателем Cirque du Soleil. Концерт прошёл в губернском центре спорта «Кузбасс».

Подробный отчёт по традиции артист представил поклонникам в своём инсграме.

Рано утром, по прилёту он выложил селфи, сделанное в Кемеровском аэропорту. Стоит отметить, что к визиту в Сибирь Киркоров в подготовился. И даже надел тёплую шапку, которая вызвала одновременно умиление и негодование у комментаторов.

А после концерта певец выложил видео, чтобы каждый, кто не попал туда, смог насладиться частичкой грандиозного шоу.

КЕМЕРОВО... 23.11.17 Backstage moments.. by @rr_photo Шоу «Я»

Публикация от (@fkirkorov)

Отметим, что Киркоров приезжает в Кемерово не в первый раз. В прошлом году концерт певец дал также в ноябре, только прошёл он в «Арене». Билеты на шоу артиста всегда раскупают достаточно быстро, не смотря на стоимость. В этом году билет можно было приобрести от 3000 до 8000 рублей.

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