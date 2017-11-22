Ранее ВашГород.ру сообщал, что Филипп Киркоров даст концерт в Кемерове 23 ноября.

Кемеровчанам король сцены представил свое шоу «Я», которое он подготовил совместно с создателем Cirque du Soleil. Концерт прошёл в губернском центре спорта «Кузбасс».

Подробный отчёт по традиции артист представил поклонникам в своём инсграме.

Рано утром, по прилёту он выложил селфи, сделанное в Кемеровском аэропорту. Стоит отметить, что к визиту в Сибирь Киркоров в подготовился. И даже надел тёплую шапку, которая вызвала одновременно умиление и негодование у комментаторов. Ну вот мы и в Кемерово!!!! Сегодня, в 19.00 , Шоу «Я» и вся труппа ,снова , на Бис,покажет свои неограниченные творческие возможности уникальной труппы в ГЦС «КУЗБАСС» , ну а сейчас .....СПАААААТЬ!!! Всем -Доброй ночи, ну а Сибирь потихоньку оживает и просыпается, в отличие от нас Style by @dolcegabbana #кемерово #шоуя #филиппкиркоров #сибирь #аэрофлот #dolcegabbana Публикация от (@fkirkorov) Ноя 22 2017 в 3:17 PST А после концерта певец выложил видео, чтобы каждый, кто не попал туда, смог насладиться частичкой грандиозного шоу.

КЕМЕРОВО... 23.11.17 Backstage moments.. by @rr_photo Шоу «Я» Публикация от (@fkirkorov) Ноя 23 2017 в 2:20 PST

Отметим, что Киркоров приезжает в Кемерово не в первый раз. В прошлом году концерт певец дал также в ноябре, только прошёл он в «Арене». Билеты на шоу артиста всегда раскупают достаточно быстро, не смотря на стоимость. В этом году билет можно было приобрести от 3000 до 8000 рублей.