Ранее ВашГород.ру сообщал, что Филипп Киркоров даст концерт в Кемерове 23 ноября.
Кемеровчанам король сцены представил свое шоу «Я», которое он подготовил совместно с создателем Cirque du Soleil. Концерт прошёл в губернском центре спорта «Кузбасс».
Подробный отчёт по традиции артист представил поклонникам в своём инсграме.
Рано утром, по прилёту он выложил селфи, сделанное в Кемеровском аэропорту. Стоит отметить, что к визиту в Сибирь Киркоров в подготовился. И даже надел тёплую шапку, которая вызвала одновременно умиление и негодование у комментаторов.
Ну вот мы и в Кемерово!!!! Сегодня, в 19.00 , Шоу «Я» и вся труппа ,снова , на Бис,покажет свои неограниченные творческие возможности уникальной труппы в ГЦС «КУЗБАСС» , ну а сейчас .....СПАААААТЬ!!! Всем -Доброй ночи, ну а Сибирь потихоньку оживает и просыпается, в отличие от нас Style by @dolcegabbana #кемерово #шоуя #филиппкиркоров #сибирь #аэрофлот #dolcegabbana
Публикация от (@fkirkorov)
А после концерта певец выложил видео, чтобы каждый, кто не попал туда, смог насладиться частичкой грандиозного шоу.
КЕМЕРОВО... 23.11.17 Backstage moments.. by @rr_photo Шоу «Я»
Публикация от (@fkirkorov)
Отметим, что Киркоров приезжает в Кемерово не в первый раз. В прошлом году концерт певец дал также в ноябре, только прошёл он в «Арене». Билеты на шоу артиста всегда раскупают достаточно быстро, не смотря на стоимость. В этом году билет можно было приобрести от 3000 до 8000 рублей.
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