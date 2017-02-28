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В Кемерове открыли первое в городе котокафе

Сегодня 14:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
m.gazeta.ru, "Три кота"

В Кемерове сегодня, 24 ноября, открылось первое котокафе.

Антикафе расположилось в центре города на улице 50 лет Октября, 16, говорится в группе заведения «Три кота». Владельцы при выборе места ориентировались на доступность кафе для школьников, студентов и жителей Центрального района — это самое популярное место для прогулок.

Ранее ВашГород.ру писал, что заведение на первом этапе будет вмещать порядка 15 гостей, со временем пространство намерены расширять. Котиков из котокафе можно будет забрать домой, однако для этого нужно будет пройти предварительное собеседование.

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