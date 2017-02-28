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Рак груди косит россиянок

Сегодня 14:59
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
psyportal.net

За последние десять лет заболеваемость раком молочной железы среди российских женщин выросла на 32 процента, а в возрастной категории 19−39 лет — на 34 процента.

Вместе с ростом заболеваемости наблюдается омоложение рака молочной железы. Об этом на конференции в Челябинске заявила руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Минздрава России Надежда Рожкова.

По её словам, к распространённым факторам риска, влияющим на развитие рака молочной железы, относятся ожирение, курение, малоподвижный образ жизни. Плюс невыполнение женщинами естественных репродуктивных функций. В группе риска — нерожавшие женщины, поздно родившие и не кормившие грудью, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Влияние также оказывают гинекологические воспалительные заболевания, травмы грудной клетки, психоэмоциональный стресс и наследственный фактор.

Комментарии 1
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бла бла бла
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вот мне кажется всё же козлячья экология виновата и те кто устроил разруху экосистем.
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