За последние десять лет заболеваемость раком молочной железы среди российских женщин выросла на 32 процента, а в возрастной категории 19−39 лет — на 34 процента.

Вместе с ростом заболеваемости наблюдается омоложение рака молочной железы. Об этом на конференции в Челябинске заявила руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Минздрава России Надежда Рожкова.

По её словам, к распространённым факторам риска, влияющим на развитие рака молочной железы, относятся ожирение, курение, малоподвижный образ жизни. Плюс невыполнение женщинами естественных репродуктивных функций. В группе риска — нерожавшие женщины, поздно родившие и не кормившие грудью, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Влияние также оказывают гинекологические воспалительные заболевания, травмы грудной клетки, психоэмоциональный стресс и наследственный фактор.