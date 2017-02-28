Пассажиры маршрутки оказались заложниками хамского поведения пьяного новокузнечанина.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября в маршрутке № 70. Как рассказала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка, угрожал ей и другим пассажирам избить их.

«Пассажир лет 19-ти, находясь в автобусе с большим тетрапаком вина в сильном алкогольном опьянении устроил настоящий террор, угрожая разбить морды всем, кто хоть двинется с места. Так мы ехали до Дома Быта от Курако, таких матов и неадекватного поведения слышать ещё не приходилось. Водитель просто дал мне телефон вызвать охрану, а кондуктор, заняв все место в уголке, сказала, «А вы хотите чтобы и мне морду разбили?! Вопрос: кто несёт ответственность за безопасное передвижение пассажиров?", — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка.

Собственник автобуса пояснила, что подобная ситуация действительно произошла. Парень с девушкой выясняли отношения в автобусе. Когда остальные пассажиры начали делать им замечания, молодой человек начал агрессивно себя вести. На замечания водителя хулиган также не реагировал.

Весь конфликт происходил недолго — за время пути от вокзала до Дома быта. Потом дебошир вышел из автобуса. Полицию вызвать не успели, пояснили журналистам ВашГород.ру.

Как рассказала журналистам ВашГород.ру директор «Автолайн» Евгения Корюкова, кондуктор с водителем должны были либо изначально не пускать пьяного пассажира в автобус, либо высадить его после начала конфликта. Если уладить конфликт собственными силами не получается, то экипаж автобуса должен вызвать наряд полиции.