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Новокузнечанин устроил в маршрутке дебош

Сегодня 15:05
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
go29.ru

Пассажиры маршрутки оказались заложниками хамского поведения пьяного новокузнечанина.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября в маршрутке № 70. Как рассказала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка, угрожал ей и другим пассажирам избить их.

«Пассажир лет 19-ти, находясь в автобусе с большим тетрапаком вина в сильном алкогольном опьянении устроил настоящий террор, угрожая разбить морды всем, кто хоть двинется с места. Так мы ехали до Дома Быта от Курако, таких матов и неадекватного поведения слышать ещё не приходилось. Водитель просто дал мне телефон вызвать охрану, а кондуктор, заняв все место в уголке, сказала, «А вы хотите чтобы и мне морду разбили?!

Вопрос: кто несёт ответственность за безопасное передвижение пассажиров?", — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка.

Собственник автобуса пояснила, что подобная ситуация действительно произошла. Парень с девушкой выясняли отношения в автобусе. Когда остальные пассажиры начали делать им замечания, молодой человек начал агрессивно себя вести. На замечания водителя хулиган также не реагировал.

Весь конфликт происходил недолго — за время пути от вокзала до Дома быта. Потом дебошир вышел из автобуса. Полицию вызвать не успели, пояснили журналистам ВашГород.ру.

Как рассказала журналистам ВашГород.ру директор «Автолайн» Евгения Корюкова, кондуктор с водителем должны были либо изначально не пускать пьяного пассажира в автобус, либо высадить его после начала конфликта. Если уладить конфликт собственными силами не получается, то экипаж автобуса должен вызвать наряд полиции.

Комментарии 3
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123
13 1
какая прелесть...а ничего,то водитель в данной ситуации должен был остановить автобус и предложить выйти дебоширу и в случае отказа вызвать полицию, да и сами пассажиры...что ни одного мужика не было чтоб вызвать полицию, я уж не говорю про то, чтоб остановить его.
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321
1 2
какая прелесть...а ничего,то водитель в данной ситуации должен был остановить автобус и предложить выйти дебоширу и в случае отказа вызвать полицию, да и сами пассажиры...что ни одного мужика не было чтоб вызвать полицию, я уж не говорю про то, чтоб остановить его.
так везде рабы! а рабы они немы
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Акрихин
1 0
так везде рабы! а рабы они немы
Аха, в интернете пи.....ь, не мешки ворочать
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