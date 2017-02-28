Кемеровчанин предложил соединить улицу Ракитянского с Яшкинской трассой. Об этом говорится на сайте «Банк идей».

«Станет лучше, если перенаправить грузовой поток, следующий в пгт Яшкино, тем самым снизится нагрузка на грузовую дорогу в Кировский район», — написал Михаил Ефремов.

Таким образом появится ещё один способ движения из Кировского района. В месте пересечения с железной дорогой нужно построить подземный проезд или мост.

Ранее ВашГород.ру писал, что кемеровская администрация открыла голосование, в рамках которого сами жители смогут определить дороги, нуждающиеся в ремонте в первую очередь.