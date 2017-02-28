Напомним, что в городах Кузбасса 7 ноября прошла акция «День приёма монеты от населения», когда все желающие смогли обменять мелочь в банке на бумажные деньги без комиссии.
Такая акция в области была организована Кемеровским отделением Банка России для того, чтобы вернуть в оборот монеты. Поскольку чеканить их достаточно затратно. Хотя, с другой стороны, такие затраты себя оправдывают из-за длительности их эксплуатации.
Всего, как сообщили в пресс-службе банка, жители Кемеровской области принесли для обмена 700 000 монет. Их общий вес составил более 2,5 тонн. А сумма — 2 миллиона рублей.
Также в банке рассказали, что больше всего жители Кузбасса принесли на обмен монеты номиналом 10 копеек. Их примерно 33% от общей массы. При этом каждая восьмая монета — 50 копеек.
А вот соотношение копеечных и рублёвых монет примерно одинаковое. 47% и 53% соответственно. Среди монет крупного номинала чаще всего попадались 10 рублей и 1 рубль.
«Кузбассовцы благодаря акции узнали, что можно накопившуюся мелочь сдавать в банки и вносить на свои счета. Кроме этого, накопленной монетой можно расплачиваться за товары и услуги», — пояснила заместитель управляющего Отделением Кемерово Банка России Юлия Слепцова.
Всем кузбассовцам, которые приняли участие в акции, вручили сувениры, а также памятные 100 рублёвые банкноты, посвященные Крыму, Сочи и 25-рублёвые монеты, выпущенные к ЧМ по футболу.
Ранее ВашГородру рассказывал, сколько стоят юбилейные дензнаки, а также старые 10-рублёвые десятки.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.