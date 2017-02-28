Напомним, что в городах Кузбасса 7 ноября прошла акция «День приёма монеты от населения», когда все желающие смогли обменять мелочь в банке на бумажные деньги без комиссии.

Такая акция в области была организована Кемеровским отделением Банка России для того, чтобы вернуть в оборот монеты. Поскольку чеканить их достаточно затратно. Хотя, с другой стороны, такие затраты себя оправдывают из-за длительности их эксплуатации.

Всего, как сообщили в пресс-службе банка, жители Кемеровской области принесли для обмена 700 000 монет. Их общий вес составил более 2,5 тонн. А сумма — 2 миллиона рублей.

Также в банке рассказали, что больше всего жители Кузбасса принесли на обмен монеты номиналом 10 копеек. Их примерно 33% от общей массы. При этом каждая восьмая монета — 50 копеек.

А вот соотношение копеечных и рублёвых монет примерно одинаковое. 47% и 53% соответственно. Среди монет крупного номинала чаще всего попадались 10 рублей и 1 рубль.

«Кузбассовцы благодаря акции узнали, что можно накопившуюся мелочь сдавать в банки и вносить на свои счета. Кроме этого, накопленной монетой можно расплачиваться за товары и услуги», — пояснила заместитель управляющего Отделением Кемерово Банка России Юлия Слепцова.

Всем кузбассовцам, которые приняли участие в акции, вручили сувениры, а также памятные 100 рублёвые банкноты, посвященные Крыму, Сочи и 25-рублёвые монеты, выпущенные к ЧМ по футболу.

Ранее ВашГородру рассказывал, сколько стоят юбилейные дензнаки, а также старые 10-рублёвые десятки.