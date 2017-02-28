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«Снежные покатушки» от ВашГород.ру — уже завтра

Сегодня 15:57
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Уже завтра, 25 ноября, на площади общественных мероприятий Центрального района пройдут «Снежные покатушки» от ВашГород.ру.

Мы приглашаем семьи с детьми от двух до семи лет поучаствовать в семейном мероприятии и получить призы.

Даже если у вас нет санок — не беда! Мы выдадим вам их на старте. Главное — желание участвовать, хорошее настроение и дружная команда.

Уже более 30 команд подали свои заявки на участие в «Снежных покатушках» — битва ожидается шуточная, но серьёзная. Уже тренируются перед забегами команды «Дедморозовцы», «Летающая тарелка», «Шустрики», «Супер-семейка», «Скоростные черепашки», «Кони-пони» и другие.

Ещё можно подать заявку на участие в мероприятии, пройдя по ссылке. Обязательно оставьте в форме контакты. Число участников ограничено.

За развлечение наших гостей отвечает дружная команда агентства праздников «Империя», за питание — Hotdogger.

Сбор участников в 12:30! Старт — в 13:00.

Увидимся на мероприятии!

А для тех, кто не сможет прийти, ВашГород.ру проведёт онлайн трансляцию «Снежных покатушек».

Комментарии 1
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Вenz
1 0
Думаю завтра все горожане станут участниками аттракциона снежные покатушки.
За весь день не попалось ни одного подсыпанного песком тротуара. Уверен, что в травму уже люди после падений обращались.
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