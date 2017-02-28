Страховщики рассказали, какие машины пользуются популярностью у автоворов.
Рейтинг подготовила компания «АльфаСтрахование». Специалисты проанализировали обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
На первом месте в списке самых угоняемых оказался «Ленд Ровер Эвок». На второй строчке расположился «Лексус LX», а на третьей — «Лексус GX».
В топ-5 также вошли «Ленд Ровер Рендж Ровер» и «Тойота Камри». Далее следуют «Ленд Ровер Дискавери», «Ленд Ровер Фрилендер», «Джип Гранд Чероки», «БМВ» 7-ой серии, «Хёндай Туксон».
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