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Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России

Сегодня 15:57
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img1.goodfon.ru

Страховщики рассказали, какие машины пользуются популярностью у автоворов.

Рейтинг подготовила компания «АльфаСтрахование». Специалисты проанализировали обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

На первом месте в списке самых угоняемых оказался «Ленд Ровер Эвок». На второй строчке расположился «Лексус LX», а на третьей — «Лексус GX».

В топ-5 также вошли «Ленд Ровер Рендж Ровер» и «Тойота Камри». Далее следуют «Ленд Ровер Дискавери», «Ленд Ровер Фрилендер», «Джип Гранд Чероки», «БМВ» 7-ой серии, «Хёндай Туксон».


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