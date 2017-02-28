Социологи выяснили, что больше всего беспокоит российских матерей.

Чаще всего жители нашей страны жалуются на низкий размер детских пособий и нехватку мест в детсадах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

В топ проблем материнства также вошли низкий уровень жизни, высокие цены, низкий уровень медицинского обслуживания.

При этом нынешнее время представляется россиянам более благоприятным для рождения детей, чем десять лет назад. В 2017 году его оценили как «хорошее» 42 процентова респондентов, в то время как в 2008 году — лишь 25 процентов.

Опрос проведён 21−22 ноября. В нём приняли участие 1 200 человек в возрасте от 18 лет.