Три многодетные семьи не могут получить бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Администрация Новокузнецка бездействует, говорится в видеообращении, которое адресовано президенту России Владимиру Путину.
В 2013 году после прямой линии с президентом администрация Новокузнецка разместила на сайте проект межевания, на котором была планировка 18 квартала в Новоильинском микрорайоне. Про проекту там было более ста участков предназначенных для выделения многодетным семьям.
«Мы обращались неоднократно, более пяти раз, в администрацию, а также в прокуратуру и везде нам последовали отказы. Администрация отписывалась, а прокуратура просто не находила нарушений. После обращения в генеральную прокуратуру наши требования оказались, как выяснилось законными. Но администрация решения никакого не приняла. Ей на это решение было плевать», — рассказала новокузнечанка.
В итоге многодетные семьи обратились в суд, который признал отказ администрации незаконным. Однако опять никакого движения со стороны чиновников не последовало.
«Помогите нам реализовать наше право на получение данной земли. Заставьте администрацию нашего города работать, а не протирать штаны за бюджетные деньги. Последняя надежда у нас только на вас», — подытожила новокузнечанка.
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