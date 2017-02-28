Три многодетные семьи не могут получить бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Администрация Новокузнецка бездействует, говорится в видеообращении, которое адресовано президенту России Владимиру Путину.

В 2013 году после прямой линии с президентом администрация Новокузнецка разместила на сайте проект межевания, на котором была планировка 18 квартала в Новоильинском микрорайоне. Про проекту там было более ста участков предназначенных для выделения многодетным семьям.

«Мы обращались неоднократно, более пяти раз, в администрацию, а также в прокуратуру и везде нам последовали отказы. Администрация отписывалась, а прокуратура просто не находила нарушений. После обращения в генеральную прокуратуру наши требования оказались, как выяснилось законными. Но администрация решения никакого не приняла. Ей на это решение было плевать», — рассказала новокузнечанка.

В итоге многодетные семьи обратились в суд, который признал отказ администрации незаконным. Однако опять никакого движения со стороны чиновников не последовало.