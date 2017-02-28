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Новокузнечане пожаловались Владимиру Путину на бездействие администрации города

Сегодня 08:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

Три многодетные семьи не могут получить бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Администрация Новокузнецка бездействует, говорится в видеообращении, которое адресовано президенту России Владимиру Путину.

В 2013 году после прямой линии с президентом администрация Новокузнецка разместила на сайте проект межевания, на котором была планировка 18 квартала в Новоильинском микрорайоне. Про проекту там было более ста участков предназначенных для выделения многодетным семьям.

«Мы обращались неоднократно, более пяти раз, в администрацию, а также в прокуратуру и везде нам последовали отказы. Администрация отписывалась, а прокуратура просто не находила нарушений. После обращения в генеральную прокуратуру наши требования оказались, как выяснилось законными. Но администрация решения никакого не приняла. Ей на это решение было плевать», — рассказала новокузнечанка.

В итоге многодетные семьи обратились в суд, который признал отказ администрации незаконным. Однако опять никакого движения со стороны чиновников не последовало.

«Помогите нам реализовать наше право на получение данной земли. Заставьте администрацию нашего города работать, а не протирать штаны за бюджетные деньги. Последняя надежда у нас только на вас», — подытожила новокузнечанка.

Комментарии 6
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Ветер перемен...
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1
26 0
За то земли под разрезы на ура продаем. И опять же, с пофигизмом на людей.
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Z.I.O
6 0
За то земли под разрезы на ура продаем. И опять же, с пофигизмом на людей.
С разрезов можно бабла поднять,а с многодетных то что взять.
Контрацептивы одни в городской администрации.
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y
4 0
Тут нужно и участок дать, и администрацию уволить. За то что, сами решить не могут, а людям приходится дергать президента.
Фамилии чиновников-героев напечатайте.
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\\\
0 3
Тут нужно и участок дать, и администрацию уволить. За то что, сами решить не могут, а людям приходится дергать президента.
Фамилии чиновников-героев напечатайте.
Вы далеко не дурак, а вблизи - полный идиот.
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ёжик
0 0
Знайте все, как заботятся в Кузбассе о своих гражданах! Новокузнецк. В следствии лишь того что, заведующий кардиологическим отделением ГКБ №29, не смог определить и услышать за 10 дней, вообще ни каких проблем по сердцу у пациентки. Человеку и всей семье, просто искалечили жизнь. Ревматоидный полиартрит и образовавшийся на тот момент ревматический порок сердца, просто полностью исключили. После сорока летнего возраста, человеку определена была врождённая аномалия соединительной ткани; врождённая аномалия костно-мышечной системы с врождённой аномалией спинного мозга; врождённая аномалия сердечно-сосудистой системы. И группа инвалидности определена - 2 группа по "общему" заболеванию. И хотя само заболевание организма, полностью исключено, этот факт никого не смущает. В момент образовавшегося ревматического порока сердца, человека оставили вообще без оказания мед помощи в тяжёлом состоянии. В течении 16 лет продолжается психологическая травля инвалида 2 группы и уже пенсионера по возрасту. Принуждают насильно согласиться с диагнозом врачей, который был сделан умышленно, в защиту "глухого" заведующего. Полиция, прокуратура, СК отказывают в возбуждении уголовного дела и защиту законных прав пострадавшего человека. ДОЗН, зам губернатора по здравоохранению, УПЧ, ОНФ, ОП, СМИ города и области, также отказывают в помощи. Юристы и адвокаты не хотят связываться с делами врачей. Неоднократные обращения на самого губернатора направляются в ДОЗН. А специалисты ДОЗН сами в этой ситуации замешаны и потому не принимают мер. Статус инвалидности не меняют на статус соответствующий заключению врачей т.к. до 18 летнего возраста не определялось ни каких аномалий вообще. Может ли при данной ситуации, человек вообще обращаться за помощью в мед учреждения города? Я думаю что нет, потому что, опасно для жизни! Вот она забота о нашем здоровье и жизни, на территории ДОБРА!!! Как быть человеку? Люди, рассылайте эту историю. С нашей администрации и депутатов, ноль работы по любым вопросам граждан!
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