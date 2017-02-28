Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
В ритме города

Тёплая погода в Кузбассе сменится 20-градусными морозами

Сегодня 18:49
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gallery.world

В Кемерове и Новокузнецке несколько дней стоит отличная погода — столбик термометра днём не опускается ниже минус 5.

Такая же погода сохранится и на выходных, а вот в понедельник уже ожидается резкое похолодание.

По предварительным прогнозам синоптиков, вечером в воскресенье местами по области похолодает до -22 градусов. Днём в понедельник будет так же морозно.

Самое главное, что завтра, 25 ноября, в Новокузнецке ожидается днём около -5 градусов — отличная погода для мероприятия на улице. ВашГород.ру приглашает всех горожан на «Снежные покатушки».

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Вс
0 0
20 градусов морозы, ха ха три раза
ответить
аватар
Свой
0 0
20 градусов морозы, ха ха три раза
Я тоже не понял.Минус пять отличная погода?Это бред,оттепель это как правило слякоть,ветер,буран и т.д.Это непогода скорее всего,а вот минус 20 это хорошо.Самая оптимальная температура и не холодно и не паришься.Минус 20 нельзя назвать морозом,тоже бред сивой кобылы,мороз это минус 30 и выше.Автор с Африки что ли?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ