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20 градусов морозы, ха ха три раза
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В Кемерове и Новокузнецке несколько дней стоит отличная погода — столбик термометра днём не опускается ниже минус 5.
Такая же погода сохранится и на выходных, а вот в понедельник уже ожидается резкое похолодание.
По предварительным прогнозам синоптиков, вечером в воскресенье местами по области похолодает до -22 градусов. Днём в понедельник будет так же морозно.
Самое главное, что завтра, 25 ноября, в Новокузнецке ожидается днём около -5 градусов — отличная погода для мероприятия на улице. ВашГород.ру приглашает всех горожан на «Снежные покатушки».
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