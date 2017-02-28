Триумфальная победа России на Играх-2014 в Сочи больше не победа. У российских спортсменов забрали нескольких медалей.

Вчера Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию ещё нескольких медалей за нарушение антидопинговых правил. Среди наград — два золота в бобслее. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МОК, аннулированы результаты бобслеистов Александра Зубкова и Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Напомним, Александр Зубков завоевал на Играх в Сочи две золотые награды — в двойках и четвёрках. Ольга Фаткулина увезла с Олимпиады серебро. Все четверо спортсменов дисквалифицированы за допинг пожизненно — участвовать в Олимпийских играх они больше не смогут.

Добавим, ещё раньше Россия лишилась первых двух мест в лыжном марафоне (награды Александра Легкова и Максима Вылегжанина), золота и бронзы в скелетоне (Александр Третьяков и Елена Никитина).

После потери всех наград Россия опустилась на третье место в командном зачёте. Тройка лидеров теперь выглядит так: Норвегия, Канада, Россия.