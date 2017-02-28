Триумфальная победа России на Играх-2014 в Сочи больше не победа. У российских спортсменов забрали нескольких медалей.
Вчера Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию ещё нескольких медалей за нарушение антидопинговых правил. Среди наград — два золота в бобслее. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МОК, аннулированы результаты бобслеистов Александра Зубкова и Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.
Напомним, Александр Зубков завоевал на Играх в Сочи две золотые награды — в двойках и четвёрках. Ольга Фаткулина увезла с Олимпиады серебро. Все четверо спортсменов дисквалифицированы за допинг пожизненно — участвовать в Олимпийских играх они больше не смогут.
Добавим, ещё раньше Россия лишилась первых двух мест в лыжном марафоне (награды Александра Легкова и Максима Вылегжанина), золота и бронзы в скелетоне (Александр Третьяков и Елена Никитина).
После потери всех наград Россия опустилась на третье место в командном зачёте. Тройка лидеров теперь выглядит так: Норвегия, Канада, Россия.
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"Врач сборной Норвегии Петер Ольберг сообщил, что порядка 50 - 70 процентам лыжников команды, представляющих страну на чемпионате мира-2017 в Лахти, поставили диагноз астма".
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"Марит Бьорген: — Если те, у кого есть астма, не примут лекарство, то у них будут проблемы с легкими, — цитирует NRK Бьорген. — Думаю, что многие завершат карьеру, если лекарство от астмы будет запрещено.
Для справки:
51-й чемпионат мира по лыжным видам спорта прошёл с 22 февраля по 5 марта 2017 года в финском Лахти.
Справедливость восторжествовала....))))
Справедливость восторжествовала....))))
А насчет справедливости, вы считаете что это нормально когда допинг поставлен на гос.уровень? И когда ФСБ занимается не ловлей преступников, а подменой проб мочи?
И когда в разницу в 11 дней умирают сотрудники антидопингового агенства? Григорий Родченков абсолютно правильно поступил свалив в США и слив доказательства WADA, иначе он был бы следующий кандидат на "сердечный приступ"...он защитил себя и абсолютно прав что слил это мошенничество...
Спортсменов жалко, их подставила путинская власть, которой эта победа нужна была любой ценой...но Вам не кажется что две жизни цена слишком дорога? За все нужно платить...
Астматики - лыжники))) Ну дебилом надо быть что бы думать, что спортсмены сами до этого додумались. Россия опять пыталась всех обдурить! Тоже мне гении, как с войсками в Крыму (которых ТИПА не было).
Уже весь Мир от нас устал от лжи и дебилизма, конечно они и санкции вводят, как еще бороться с идиотами.