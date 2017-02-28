В Кемеровской области женщину насильно отправили в больницу. Пациентка с заразной формой туберкулёза уже несколько раз сбегала от врачей.
О сложной пациентке рассказали в пресс-службе областного Управления Федеральной службы судебных приставов. Жительница Тяжинского района упорно отказывалась от лечения в противотуберкулёзном диспансере. В итоге судебные приставы завели на неё исполнительное производство.
«Женщина уже больше полугода знает о своем диагнозе и о том, что у нее заразная форма туберкулёза, но уже дважды сбегала из больницы, чтобы избежать лечения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
С пациенткой несколько раз беседовал фтизиатр, но убедить лечиться не смог. У женщины развилась устойчивость к лекарственным препаратам. Кроме того, она была опасна и для окружающих.
Теперь суд постановил отправить несговорчивую женщину на принудительное лечение. Пациентку уже госпитализировали.
Напомним, недавно Аман Тулеев заявил, что в регионе нужно усилить борьбу с туберкулёзом. По распоряжению губернатора в области создадут пульмонологический центр — на базе Кемеровского областного противотуберкулёзного диспансера.
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