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Замёрзший ковёр с сосульками в Кемерове рассмешил горожан

Сегодня 11:00
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
upravdomrb.ru, vk.com

За окном одной из кемеровских хрущёвок неудачно высушили ковёр. Над неудачливыми чистюлями теперь смеются в соцсетях.

Фото с ковром с ул. Инициативной, 6, появилось вчера в паблике «Типичный Кемерово». Жители дома постирали ковёр и повесили сушиться. Но из-за холодной температуры на мокрой дорожке выросли внушительные сосульки. Судя по фото, даже под окном пятиэтажки сосульки намного меньше.

«*** [Отлично] ковры высохли», — прокомментировал автор снимка.

Кемеровчане в комментариях изрядно повеселились, обсуждая ковёр с сосульками.

«Когда понятие „морозная свежесть“ понимаешь буквально», Людас Тиревичус.

«Теперь его не снять до весны», Антон Тараненко.

«Да нет, по ходу, окна утепляют», Александр Андреевич.

Напомним, несколько недель назад кемеровчанин пожаловался в соцсетях на опасную печку в автобусе. Горожане подняли паникёра на смех.

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