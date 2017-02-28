За окном одной из кемеровских хрущёвок неудачно высушили ковёр. Над неудачливыми чистюлями теперь смеются в соцсетях.
Фото с ковром с ул. Инициативной, 6, появилось вчера в паблике «Типичный Кемерово». Жители дома постирали ковёр и повесили сушиться. Но из-за холодной температуры на мокрой дорожке выросли внушительные сосульки. Судя по фото, даже под окном пятиэтажки сосульки намного меньше.
«*** [Отлично] ковры высохли», — прокомментировал автор снимка.
Кемеровчане в комментариях изрядно повеселились, обсуждая ковёр с сосульками.
«Когда понятие „морозная свежесть“ понимаешь буквально», Людас Тиревичус.
«Теперь его не снять до весны», Антон Тараненко.
«Да нет, по ходу, окна утепляют», Александр Андреевич.
Напомним, несколько недель назад кемеровчанин пожаловался в соцсетях на опасную печку в автобусе. Горожане подняли паникёра на смех.
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