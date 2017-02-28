Оптимизация сотрудников в вузах Кемеровской области будет зависеть от самих преподавателей, обещают областные власти.
В областных вузах активно идёт оптимизация: педагогов сокращают, а некоторые кафедры закрывают. Замгубернатора Кемеровской области Елена Пахомова прокомментировала ситуацию в эфире «Вести-Кузбасс». Так, информация об упразднении кафедры литературы на филфаке в КемГУ Пахомову искренне удивила:
«Оптимизация проходит, но не уходит направление подготовки», — заверила замгубернатора и пообещала лично проследить за ситуацией.
А вот сокращение педагогов, по мнению Пахомовой, зависит прежде всего от них самих — здесь работает индивидуальный подход.
«Если есть результаты, никто этого педагога не будет устранять, сокращать или рекомендовать занять какую-то другую должность», — уверена Елена Пахомова.
Недавно ВашГород.ру рассказывал о жизни КемГУ как опорного вуза после присоединения КемТИППа.
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Властям кузбасса не нужно образованное население...нужны рабы готовые копать уголь в разрезах, а в промежутках глушить пиво...для этого филфак не нужен...а то не ровен час начнут воду мутить эти образованные...и стабильность рушить
Тут еще одна фишка..."индивидуальный подход",то есть никто не знает попадет ли он в список неугодных.Возможно предвыборный ход,чтобы отбить охоту выпячиваться,если такое желание появится.
"И сейчас, уважаемые земляки, в этот период нужен сильный стабильный регион. Вы помните, с чего мы начинали? Люди на рельсах сидели. Все помните? Зарплату не получали по году и больше. Пенсии не было. Митинги, стучание касками, перекрытие транссибирского хода.
И вот от сидения на рельсах, забастовок мы создали Кузбасс на сегодняшний день. Вот такой путь прошли — Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства.
И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать. Нужны единство, сплочённость вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Вот такая ситуация, в которой принимаем бюджет", — заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев."