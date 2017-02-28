Оптимизация сотрудников в вузах Кемеровской области будет зависеть от самих преподавателей, обещают областные власти.

В областных вузах активно идёт оптимизация: педагогов сокращают, а некоторые кафедры закрывают. Замгубернатора Кемеровской области Елена Пахомова прокомментировала ситуацию в эфире «Вести-Кузбасс». Так, информация об упразднении кафедры литературы на филфаке в КемГУ Пахомову искренне удивила:

«Оптимизация проходит, но не уходит направление подготовки», — заверила замгубернатора и пообещала лично проследить за ситуацией.

А вот сокращение педагогов, по мнению Пахомовой, зависит прежде всего от них самих — здесь работает индивидуальный подход.

«Если есть результаты, никто этого педагога не будет устранять, сокращать или рекомендовать занять какую-то другую должность», — уверена Елена Пахомова.

Недавно ВашГород.ру рассказывал о жизни КемГУ как опорного вуза после присоединения КемТИППа.