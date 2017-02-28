Рэпер Тимати дописал второй куплет к рекламе спрея «Тантум Верде Форте» и заявил, что это его «главный хит». В соцсетях не могут наслушаться.

Клип на новую песню Тимати пока не снял, но запись уже появилась на ютьюб-канале, а анонс — в инстаграме певца. На видео красуется заставка с Тимати и лекарством, а за кадром звучит песня.

Напомним, реклама лекарства от Тимати появилась ещё год назад.

«На своём концерте в Олимпийском Тимати сказал, что эта песня про Тантум Верде Форте — его главный хит в карьере!», — сообщают представители певца на ютьюбе. А в инстаграме пошли ещё дальше: «Говорят, что меня номинировали с этим треком на „Грэмми“ Ловите новый куплет!!!».

Иронию подхватили и поклонники Тимати в комментариях.

«Это действительно главный хит-песня, вошедшая в народ», «То чувство, когда не ты на „Тантум Верде“ поработал, а оно на тебя», «Слушаю и прям хочу купить!», «Ни дать ни взять — шедевр!», «Это просто бомба песня», — пишут пользователи в инстаграме и просят выпустить клип.

Впрочем, некоторые возмущаются и говорят, что лекарство не помогает.

В октябре ВашГород.ру рассказывал, как песня Despacito за лето побила все рекорды и стала главным хитом ютьюба.