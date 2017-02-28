Алкоголь в магазинах хотят спрятать от покупателей, а пьяным клиентам вообще не продавать.
Так звучат новые инициативы Министерства здравоохранения. Поправки в закон, регулирующий продажу спиртного в РФ, появились на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Документ предлагает запретить продажу спиртного покупателям в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одно возможное нововведение — выделить в магазинах отделы под спиртное и закрыть от клиентов, чтобы полки с алкоголем не бросались в глаза.
«Для отсутствия прямого обозрения покупателями алкогольной продукции могут быть использованы такие способы, как демонстрация алкогольной продукции в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта, ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения покупателями алкогольной продукции из других мест торгового объекта», — сообщается в документе.
Возле алкогольных отделов не должно быть никаких вывесок, указателей, щитов и прочего. Требования не распространяются на специализированные алкогольные магазины, а также отделы со спиртным в театрах, парках
Напомним, Минздрав также намерен запретить курить кальян в кафе и ресторанах.
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все равно будет мало. Добавится медикам забот опять же.
Убрать с глаз долой??? Все та же задача ,как и сигаретами.....обезопасить себя от судебных исков.
Может я и не прав , производители на самом деле болеют за здоровье граждан и для них это важнее прибыли.
А ещё когда у меня давление высокое, то внешне можно сказать, что я уже пьяный