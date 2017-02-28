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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя пьяным покупателям

Сегодня 13:00
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
belive.ru

Алкоголь в магазинах хотят спрятать от покупателей, а пьяным клиентам вообще не продавать.

Так звучат новые инициативы Министерства здравоохранения. Поправки в закон, регулирующий продажу спиртного в РФ, появились на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предлагает запретить продажу спиртного покупателям в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одно возможное нововведение — выделить в магазинах отделы под спиртное и закрыть от клиентов, чтобы полки с алкоголем не бросались в глаза.

«Для отсутствия прямого обозрения покупателями алкогольной продукции могут быть использованы такие способы, как демонстрация алкогольной продукции ‎в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта, ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения покупателями алкогольной продукции из других мест торгового объекта», — сообщается в документе.

Возле алкогольных отделов не должно быть никаких вывесок, указателей, щитов и прочего. Требования не распространяются на специализированные алкогольные магазины, а также отделы со спиртным в театрах, парках и т. д.

Напомним, Минздрав также намерен запретить курить кальян в кафе и ресторанах.

Комментарии 22
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Коля
15 2
Нужно запретить продавать еду - СЫТЫМ! =))
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фома
7 2
НЕ СОВЕТУЮ-----ВОВА.................Я ЩАС НА БОРМАТУХЕ ПРОСНУЛСЯ...................................А ТЫ ПРЕДСТАВЬ............................................МЫ ВСЕ ПРОСНЁМЯ???????????????????????????????????????????????????????
ответить
аватар
фома
2 2
НЕ СОВЕТУЮ-----ВОВА.................Я ЩАС НА БОРМАТУХЕ ПРОСНУЛСЯ...................................А ТЫ ПРЕДСТАВЬ............................................МЫ ВСЕ ПРОСНЁМЯ???????????????????????????????????????????????????????
РЕЦЕПТ БОРМАТУХИ-----ДЛЯ ТЕХ КОМУ ПОД 50ЛЕТ........................ПАКЕТ ОВСА САХАР И ДРОЖЖИ...................И Я ОПЯТЬ В ТАНКЕ..................................................
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местный-2
1 0
Естественно такое нововведение отразится на продажах,которые возрастут, а водки сколько не бери ,
все равно будет мало. Добавится медикам забот опять же.
Убрать с глаз долой??? Все та же задача ,как и сигаретами.....обезопасить себя от судебных исков.
Может я и не прав , производители на самом деле болеют за здоровье граждан и для них это важнее прибыли.
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салам бача..................
0 3
РЕЦЕПТ БОРМАТУХИ-----ДЛЯ ТЕХ КОМУ ПОД 50ЛЕТ........................ПАКЕТ ОВСА САХАР И ДРОЖЖИ...................И Я ОПЯТЬ В ТАНКЕ..................................................
Я ПРИЙДУ НА СТРЕЛКУ РЕАЛЬНО................................ВОТ ТОКА БУДЕТ ПРОБЛЕМА-----Я В РОВД НЕ ПОЕДУ...............А ВЫ ПУЛЮ В ЛОБ СЛОВИТЕ
ответить
аватар
Ъ
6 0
Предлагаю прекратить бесплатную выдачу анчоусов выпускникам Новокузнецкого мореходного училища.
ответить
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упс...................
0 0
Я ПРИЙДУ НА СТРЕЛКУ РЕАЛЬНО................................ВОТ ТОКА БУДЕТ ПРОБЛЕМА-----Я В РОВД НЕ ПОЕДУ...............А ВЫ ПУЛЮ В ЛОБ СЛОВИТЕ
надо подумать...........................мне когда в третий раз отпечатки снимали...............ОТПУСТИЛИ ПОКУРИТЬ
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фома
0 0
надо подумать...........................мне когда в третий раз отпечатки снимали...............ОТПУСТИЛИ ПОКУРИТЬ
я прям щас бы приехал-----и ответил за-----5.1117............................НО КОТ БОЛЕЕТ И МАМА МОЖЕТ УМЕРЕТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.............................................ПРОСТИТЕ ЧТО НЕ ПРИШОЛ
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не я готов
0 0
я прям щас бы приехал-----и ответил за-----5.1117............................НО КОТ БОЛЕЕТ И МАМА МОЖЕТ УМЕРЕТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.............................................ПРОСТИТЕ ЧТО НЕ ПРИШОЛ
но светится рожей ге хочу..................
ответить
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не я готов
0 0
но светится рожей ге хочу..................
УЧТИ АДМИН-----Я ГЕНИЙ И НАЙДУ ТЕБЯ -----И ТЫ БУДЕШ ПРОСИТЬ ПОЩАДЫ
ответить
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У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫХОД
0 0
УЧТИ АДМИН-----Я ГЕНИЙ И НАЙДУ ТЕБЯ -----И ТЫ БУДЕШ ПРОСИТЬ ПОЩАДЫ
СОТРИ -----------------ИБО КОМУ НАДО НАЙДУТ...............................
ответить
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У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫХОД
0 0
СОТРИ -----------------ИБО КОМУ НАДО НАЙДУТ...............................
ВСЁ Я ОПЯТЬ УСТАЛ......................УХОЖУ...................
ответить
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Серый
1 0
Но ведь действительно это правильное решение - не продавать уже пьяным!
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Читатель
4 0
Но ведь действительно это правильное решение - не продавать уже пьяным!
А как будут определять степень опьянения, на входе тесты поставят?))))
А ещё когда у меня давление высокое, то внешне можно сказать, что я уже пьяный
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слыш животное
0 0
но светится рожей ге хочу..................
ге.................админ подсунул
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привет животные
0 0
40я армия на связи....................
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начальник КШМ-142
0 0
40я армия на связи....................
ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ 40Й АРМИИ НА СВЯЗИ
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КОЛУН Я ПЕНА ПРИЁМ
0 0
ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ 40Й АРМИИ НА СВЯЗИ
........................УПС ТАК ЭТО Я
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упс оставьте свои книжки
0 0
........................УПС ТАК ЭТО Я
я ЛИЧНО БЫЛ ТАМ..........................КОДА САМОЛЁТ СБИЛИ Я КНИЖКУ ЧИТАЛ И УСЛЫШАЛ ГРОХОТ.................ОГЛЯНУЛСЯ И УВИДЕЛ ДЫМ.............ГДЕ СУ-24..............УПАЛ..................
ответить
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упс оставьте свои книжки
0 0
я ЛИЧНО БЫЛ ТАМ..........................КОДА САМОЛЁТ СБИЛИ Я КНИЖКУ ЧИТАЛ И УСЛЫШАЛ ГРОХОТ.................ОГЛЯНУЛСЯ И УВИДЕЛ ДЫМ.............ГДЕ СУ-24..............УПАЛ..................
ПОТОМ СТЕМНЕЛО И Я С АВТОМАТОМ ТУДА ПОШОЛ.......ПРИЛЕТЕЛИ С БАГРАМА ВЕРТОЛЁТЫ И ПОШЛИ ПО КРУГУ.............................КАК В КАБУЛЕ -----НО УДАРИЛИСЬ ВИНТАМИ И Я ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ДО СИХ ПОР ПОМНЮ КАК ОНИ КРИЧАЛИ..........КОГДА ВЕРТОЛЁТ ПАДАЛ.................
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МЛЯТЬ-----А МНЕ ЧТО ДЕЛАТ
0 0
ПОТОМ СТЕМНЕЛО И Я С АВТОМАТОМ ТУДА ПОШОЛ.......ПРИЛЕТЕЛИ С БАГРАМА ВЕРТОЛЁТЫ И ПОШЛИ ПО КРУГУ.............................КАК В КАБУЛЕ -----НО УДАРИЛИСЬ ВИНТАМИ И Я ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ДО СИХ ПОР ПОМНЮ КАК ОНИ КРИЧАЛИ..........КОГДА ВЕРТОЛЁТ ПАДАЛ.................
ТЬ?
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