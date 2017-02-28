Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Авто

Водителям-новичкам в России могут запретить ездить на мощных авто

Сегодня 14:25
аватар автора
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
avtoed.com

С такой инициативой вышла правозащитная организация «Коллективная защита». В Госдуме уже готовы поддержать будущий законопроект.

Активисты «Коллективной защиты» хотят запретить неопытным водителям управлять машинами с мощностью двигателя более 150 л.с. Садиться за руль мощного авто смогут только автовладельцы с опытом вождения от четырёх лет, сообщает RT.

Такая мера позволит снизить аварийность на дорогах, уверены авторы проекта. Неопытные водители зачастую не могут справиться с управлением на дорогах — автомобили с мощными двигателями только усиливают риски.

В то же время эксперты считают, что проект не продуман. Так вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский уверен, что инициатива ущемляет права автовладельцев и приведёт к коррупции. А по мнению вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, современные кроссоверы и внедорожники для новичков не опасны — как правило, у машин оптимальное соотношение массы и мощности.

Недавно ВашГород.ру рассказывал о будущей реформе обучения в автошколах.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
жека
4 0
нужно всех холопов, пороть по субботам, для повышения патриотизма
ответить
аватар
Читатель
1 10
Очередная глупость . С каким стажем водители совершают ДТП на « мощных» машинах ? А новичков на таких машинах не так и много .
ответить
аватар
Андрей
1 0
Очередная глупость . С каким стажем водители совершают ДТП на « мощных» машинах ? А новичков на таких машинах не так и много .
На папочкиных машинках
ответить
аватар
топливник 865
0 0
Приведёт к коррупции!!!!!!!!!!!!!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ