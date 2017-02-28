С такой инициативой вышла правозащитная организация «Коллективная защита». В Госдуме уже готовы поддержать будущий законопроект.

Активисты «Коллективной защиты» хотят запретить неопытным водителям управлять машинами с мощностью двигателя более 150 л.с. Садиться за руль мощного авто смогут только автовладельцы с опытом вождения от четырёх лет, сообщает RT.

Такая мера позволит снизить аварийность на дорогах, уверены авторы проекта. Неопытные водители зачастую не могут справиться с управлением на дорогах — автомобили с мощными двигателями только усиливают риски.

В то же время эксперты считают, что проект не продуман. Так вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский уверен, что инициатива ущемляет права автовладельцев и приведёт к коррупции. А по мнению вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, современные кроссоверы и внедорожники для новичков не опасны — как правило, у машин оптимальное соотношение массы и мощности.

Недавно ВашГород.ру рассказывал о будущей реформе обучения в автошколах.