Сегодня, 25 ноября, ВашГород.ру проводит семейные соревнования «Снежные покатушки».

В нём участвуют мамы и папы с детьми от двух до семи лет.

Новокузнечане соберутся на площади общественных мероприятий Центрального района города. Для тех, кто не сможет прийти на мероприятие в качестве зрителей, мы организовали онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь и болейте за участников вместе с нами!

Старт «Снежных покатушек» — в 13.00. Первые участники уже в полной боевой готовности.

Ведущий приветствует гостей и начинает перекличку участников.

Первые участники на старте:

И поехали!

В первом конкурсе лидирует команда «Кони-Пони».

Второй этап стартовал. Участникам предстоит добраться в тюбингах от старта до финиша спиной назад, отталкиваясь ногами.

«Снегурёнки» оказались хитрее всех и применили особую методику:

Заключительный этап соревнований — перетягивание ватрушки.

Борьба разгорелась между «Солнышками» и «Ракетами».

А за «Коламбию» и «Заек» выступают дети.

Победители «Снежных покатушек» от ВашГород.ру объявлены!

Первое место заняла команда «Снегурёнки». Ей вручили сертификат на покупки в ТРЦ «Планета» на сумму 5 000 рублей.

Второе — «Ракета». В качестве приза команда получила санки-ватрушку.

Третье — «Кони-Пони». Приз для неё — сертификат на фотосессию.

Приз зрительских симпатий получили команды «Дудник» и «Быстрые белки». Им подарили сертификаты на посещение контактного зоопарка «Кроля».

Остальным командам вручили сертификаты и призы за участие.

Подробный фотоотчёт о мероприятии — в понедельник на ВашГород.ру.