Сегодня, 25 ноября, ВашГород.ру проводит семейные соревнования «Снежные покатушки».
В нём участвуют мамы и папы с детьми от двух до семи лет.
Новокузнечане соберутся на площади общественных мероприятий Центрального района города. Для тех, кто не сможет прийти на мероприятие в качестве зрителей, мы организовали онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь и болейте за участников вместе с нами!
Старт «Снежных покатушек» — в 13.00. Первые участники уже в полной боевой готовности.
Ведущий приветствует гостей и начинает перекличку участников.
Первые участники на старте:
И поехали!
В первом конкурсе лидирует команда «Кони-Пони».
Второй этап стартовал. Участникам предстоит добраться в тюбингах от старта до финиша спиной назад, отталкиваясь ногами.
«Снегурёнки» оказались хитрее всех и применили особую методику:
Заключительный этап соревнований — перетягивание ватрушки.
Борьба разгорелась между «Солнышками» и «Ракетами».
А за «Коламбию» и «Заек» выступают дети.
Победители «Снежных покатушек» от ВашГород.ру объявлены!
Первое место заняла команда «Снегурёнки». Ей вручили сертификат на покупки в ТРЦ «Планета» на сумму 5 000 рублей.
Второе — «Ракета». В качестве приза команда получила санки-ватрушку.
Третье — «Кони-Пони». Приз для неё — сертификат на фотосессию.
Приз зрительских симпатий получили команды «Дудник» и «Быстрые белки». Им подарили сертификаты на посещение контактного зоопарка «Кроля».
Остальным командам вручили сертификаты и призы за участие.
Подробный фотоотчёт о мероприятии — в понедельник на ВашГород.ру.
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