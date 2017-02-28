Вчера вечером читатели ВашГород.ру заметили в новокузнецком дворе необычную рекламу молока.

Странную фотографию вчера прислали в ВашГород.ру читатели. Снимок сделан во дворе Центрального района — возле подъезда стоит человек с рекламным щитом молока алтайской компании «Белый замок».

«Кто это — одинокий промоутер? Или человек-пакет? А если это рекламный щит, как он его держит?» — недоумевают горожане.

Но самое странное — что делает этот человек во дворе возле подъезда, когда промоутеры обычно рекламируют товары на главных улицах.

А вы встречали в Новокузнецке такую необычную рекламу? Присылайте ответы нам в комментарии.

Добавим, в октябре горожан удивила разноцветная пятиэтажка на Кутузова. Оказывается, владельцы хостела в доме решили раскрасить серые новокузнецкие будни и добавить настроения.