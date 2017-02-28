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Человек-молоко в центре Новокузнецка удивил горожан

Сегодня 16:25
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Вчера вечером читатели ВашГород.ру заметили в новокузнецком дворе необычную рекламу молока.

Странную фотографию вчера прислали в ВашГород.ру читатели. Снимок сделан во дворе Центрального района — возле подъезда стоит человек с рекламным щитом молока алтайской компании «Белый замок».

«Кто это — одинокий промоутер? Или человек-пакет? А если это рекламный щит, как он его держит?» — недоумевают горожане.

Но самое странное — что делает этот человек во дворе возле подъезда, когда промоутеры обычно рекламируют товары на главных улицах.

А вы встречали в Новокузнецке такую необычную рекламу? Присылайте ответы нам в комментарии.

Добавим, в октябре горожан удивила разноцветная пятиэтажка на Кутузова. Оказывается, владельцы хостела в доме решили раскрасить серые новокузнецкие будни и добавить настроения.

Комментарии 3
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stek
0 0
Встречал пару раз этого гражданина в районе Сити-Молла, он раздавал флайеры. Ну. и что?.....
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Мими
0 0
PR всегда, PR везде, PR до дней последних солнца, да если еще и бесплатно
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Пупс новокузнецкий
4 0
Правильно человек встал. Из-за такой нестандартной ситуации его весь город увидел. А будь он на центральной улице, то в его поведении не было бы ничего необычного, никто бы не сфотографировал его.
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