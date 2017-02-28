Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Юная кемеровчанка споёт самую длинную песню для Книги рекордов Гиннеса

Сегодня 16:45
аватар автора
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dng24.co.uk, kemerovo.ru

Дарья Жуланова из Кемерова поучаствует в проекте «Самая длинная песня в мире». Девушка очаровала своим пением самого Иосифа Кобзона.

Девушка уже второй раз победила на X Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей «Золотая нота» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кемеровской администрации.

Теперь юная певица поучаствует в проекте «Самая длинная песня в мире»: Дарье вручили специальный сертификат. Необычный концерт может попасть в Книгу Рекордов Гиннеса.

Добавим, 15-летняя Дарья Жуланова занимается в Центре творчества Заводского района, и поёт в образцовом детском коллективе музыкального театра «Браво». На конкурсе «Золотая нота» школьница в двух номинациях получила высшие баллы от всех членов жюри. Конкурсантов судили Иосиф Кобзон, Александр Левшин, Мария Кац, Сергей Беликов, Игорь Сандлер, Виктор Буланкин.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ