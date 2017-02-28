Дарья Жуланова из Кемерова поучаствует в проекте «Самая длинная песня в мире». Девушка очаровала своим пением самого Иосифа Кобзона.

Девушка уже второй раз победила на X Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей «Золотая нота» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кемеровской администрации.

Теперь юная певица поучаствует в проекте «Самая длинная песня в мире»: Дарье вручили специальный сертификат. Необычный концерт может попасть в Книгу Рекордов Гиннеса.

Добавим, 15-летняя Дарья Жуланова занимается в Центре творчества Заводского района, и поёт в образцовом детском коллективе музыкального театра «Браво». На конкурсе «Золотая нота» школьница в двух номинациях получила высшие баллы от всех членов жюри. Конкурсантов судили Иосиф Кобзон, Александр Левшин, Мария Кац, Сергей Беликов, Игорь Сандлер, Виктор Буланкин.