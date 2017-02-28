Курение сигарет является однозначно вредным для будущего ребенка, однако многие женщины задаются вопросом о том, можно ли им использовать электронные сигареты в период беременности.

Эксперты планировали провести опыты, чтобы выяснить, опасны ли электронные сигареты для беременных женщин или нет. Но добровольцев найти не удалось. Ни одна будущая мама не согласилась подвергнуть своего ребенка риску, сообщает портал med.news.am.

А вот американские учёные из университета в Виргинии заявили, что курение электронных сигарет может привести к врождённым порокам, связанными с нарушениями нормального развития и формирования лица и головы.

Таким образом, подчеркивают авторы исследования, электронные сигареты ни в коем случае нельзя считать безопасным заменителем обычных сигарет.