Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что низкий уровень жизни и бедность граждан является главным вызовом, стоящим перед Россией, и «позором» для страны с таким уровнем ВВП.

Кудрин отметил, что в России уже третий год падает уровень жизни и по его словам, всех это должно трогать в первую очередь.

«Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности», — сказал Алексей Кудрин.

Экс-министр отметил, что у его команды есть рецепт повышения уровня жизни и сокращения бедности. Также Алексей Кудрин заявлял, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.