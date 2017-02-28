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Низкий уровень жизни людей позор для России — Кудрин

Сегодня 09:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2ndfl-russian.com

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что низкий уровень жизни и бедность граждан является главным вызовом, стоящим перед Россией, и «позором» для страны с таким уровнем ВВП.

Кудрин отметил, что в России уже третий год падает уровень жизни и по его словам, всех это должно трогать в первую очередь.

«Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности», — сказал Алексей Кудрин.

Экс-министр отметил, что у его команды есть рецепт повышения уровня жизни и сокращения бедности. Также Алексей Кудрин заявлял, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.

Комментарии 34
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\\\
9 30
Что не новость,то сплошное говнище! Прекрасного в жизни нет, как писать этот бред обиженного чинуши!!!
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Коля
29 0
Кто нибудь им еще верит? За столько лет нечего не смогли и сейчас перед выборами в уши вкручивают!
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Дон Хенаро 50127
5 30
Это был пожалуй единственный адекватный человек в путинской шайке, пока его Медведев и К не выжили с должности
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местный-2
18 1
Рецепт от Кудрина....потуже затянуть пояса,но только не таким как он.
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КРЕОН
30 0
Оказывается , когда Кудрин был в правительстве народ жил в богатстве, но не догадывался, что "жирует". Как турнут из правительства сразу наступает просветление в мозгах и начинают сочувствовать народу. Кудрину опять хочется во власть, чтобы еще раз Запад признал его лучшим министром-экономистом. Он теперь раздают советы, выступает как оракул с предсказаниями, а за это Запад лавров не присуждает.
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слайдер
39 1
Кудрин один из лучших друзей Путина и рецепт у них один- сокращение жизни населения и увеличение пенсионного возраста, сокращение населения России, отсюда и произойдёт сокращение бедности. Кудрин заявлял, что после выборов Путина, пенсионный возраст в России будет увеличен, сначала на три года, а затем постепенно еще на пять лет. Вот такой у них рецепт.
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Агата
32 0
Дон Хенаро:
Это был пожалуй единственный адекватный человек в путинской шайке, пока его Медведев и К не выжили с должности
При Кудрине зарплаты вообще не росли. У бюджетников вообще копейки Он все боялся инфляции, а она все-равно была. Зато все деньги из страны хранил в зарубежных фондах. Деньги работали на Западе, а не в стране. За что и получил на Западе звание лучшего экономиста
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petr
1 16
При Кудрине зарплаты вообще не росли. У бюджетников вообще копейки Он все боялся инфляции, а она все-равно была. Зато все деньги из страны хранил в зарубежных фондах. Деньги работали на Западе, а не в стране. За что и получил на Западе звание лучшего экономиста
да ладно, не строю иллюзий по поводу персонажа-но как годы его нахождения на должности и годы роста благосостояния как раз совпадают
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М- да
5 7

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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petr
6 15
Кудрин один из лучших друзей Путина и рецепт у них один- сокращение жизни населения и увеличение пенсионного возраста, сокращение населения России, отсюда и произойдёт сокращение бедности. Кудрин заявлял, что после выборов Путина, пенсионный возраст в России будет увеличен, сначала на три года, а затем постепенно еще на пять лет. Вот такой у них рецепт.
друзей то друзей, но он был против роста расходов на военку и силовиков ... за,Что собственно и поплатился

да и как бы на него не катили бочку (в чем то заслуженно) но именно благодаря стабФонду который он отстаивал до сих пор еще нет соцКатастрофы...
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petr
3 3
Кудрин один из лучших друзей Путина и рецепт у них один- сокращение жизни населения и увеличение пенсионного возраста, сокращение населения России, отсюда и произойдёт сокращение бедности. Кудрин заявлял, что после выборов Путина, пенсионный возраст в России будет увеличен, сначала на три года, а затем постепенно еще на пять лет. Вот такой у них рецепт.
про рост возраста.. ну так человек просто констатирует факт..
вертикаль выстроил путин, уровень коррупции и все в руках дружков- это все кто сделал ? верно- путин..
но виноват будет кудрин- так как просто сказал в слух о том,Что будет (ну Медведева еще на растерзание дадут)
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nick
7 0
про рост возраста.. ну так человек просто констатирует факт..
вертикаль выстроил путин, уровень коррупции и все в руках дружков- это все кто сделал ? верно- путин..
но виноват будет кудрин- так как просто сказал в слух о том,Что будет (ну Медведева еще на растерзание дадут)
это точно. я всегда с стоматологом сравниваю.. родители не вели ребенка у которого легкий кариес был, к врачу. у ребенку пол зуба в итоге сгнило..
но кто виноват- конечно врач, он же ребенку сказал,Что надо лечить. и он же гад такой сверлит.
а родители вроде как не виноваты и хорошие
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Пенс
2 4

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Это точно, они это уже вообще не скрывают, одно то как Шаломов рефлекторно мальчика в животик целовал- это говорит о многом.
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жека
10 3
Ваньки-дураки молчат, значит рады положению дел.
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местный-2
2 0
да ладно, не строю иллюзий по поводу персонажа-но как годы его нахождения на должности и годы роста благосостояния как раз совпадают
Росла цена на нефть и как следствие для страны экспортера ресурсов, росло фейковое благосостояние.
За этим персонажем тоже когда-нибудь придут и попросят шарфик удушающий повязать.
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Пупс новокузнецкий
3 0
Чего это имя Кудрина засверкало? Может нас готовят к тому, что Кудрин на место Путина встанет и не важно за кого народ проголосует?
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123™
1 0
Что не новость,то сплошное говнище! Прекрасного в жизни нет, как писать этот бред обиженного чинуши!!!
Канай отседа на пропутинский и протулиевский г#вносайт сити-гэ, там тебя зойка-мародерша встретит и расцелует в ланиты, а ты ее — в афедрон, так и подружитеся )))))))))
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123™
8 0
Ваньки-дураки молчат, значит рады положению дел.
Ты совершенно прав. Стадо молчит, значит его можно доить и стричь, стричь и доить.
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Владимир
8 2
Ваньки-дураки молчат, значит рады положению дел.
Жека, а ты не молчишь?) Ты протестуешь может быть? Может быть ты как то сопротивляешься системе? Может быть ты ведешь за собой людей к светлому будущему? Или как и я на диване сидишь? Так давай становись лидером! Что ты языком мелишь, нет лидера вот и сидим.
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Хренара
1 12
Кудрин один из лучших друзей Путина и рецепт у них один- сокращение жизни населения и увеличение пенсионного возраста, сокращение населения России, отсюда и произойдёт сокращение бедности. Кудрин заявлял, что после выборов Путина, пенсионный возраст в России будет увеличен, сначала на три года, а затем постепенно еще на пять лет. Вот такой у них рецепт.
А вам и надо его увеличить, а то один с ложкой, а семеро пенсов с ложкой
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Хренара
1 6
Ты совершенно прав. Стадо молчит, значит его можно доить и стричь, стричь и доить.
Тогда помычи, ну или поблей
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\\\
0 8
Ваньки-дураки молчат, значит рады положению дел.
Всё воняешь?
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пенсионер
7 0
Главные фигуранты обнищания своего народа :главный Путин+ болтолог Медведев + их окружение воров казнокрадов+ депутаты госдуры со своей партией. Вот и продолжайте голосовать за этих обещалкиных. Кудрин уже там был в правительстве. Пока народ не будет выходить на площади так и дальше будет. Вот и вспомним БРЕЖНЕВСКИЕ ВРЕМЕНА социалистического СОВЕТСКОГО СОЮЗА. А эти уже с 1991 года заседают и всё только хуже . Гнать надо этих болтунов ЕДРОСЦЕВ на Калыму честный рубль зарабатывать,а не шакалить в казне и карманах народа.
ответить
аватар
старик
4 8
В сегодняшней России, деятелей, которые говорят о проблемах бедности населения, о необходимости снизить милитаризацию экономики, требуют обнародовать списки россиян погибших в войне против Украины и Сирии - называют предателями, экстремистами...
Народ требует продолжения агрессии против Украины. и Сирии Народ хочет жить как при Сталине.
Народ хочет чтобы все боялись Россию. ТАКОЙ народ заслуживает такой жизни.
ответить
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партизан Кузбасса
10 0
У россиян нет денег на еду, ЖКУ и лекарства
Как выяснили социологи, наши сограждане вынуждены на многом экономить, имеют проблемы с внесением обязательных платежей и не верят в стабилизацию экономики. Почти 40% россиян испытывают трудности с покупкой еды и одежды. Четверть населения страны не может оплачивать коммуналку, 20% — купить назначенные врачом лекарства.
и это в стране где за последние 15 лет было вывезено СЫРЬЯ НА ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, за которые можно не один раз построить новую Россию по уровню жизни равному в Германии.

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Dbrnjh
2 0
Дебильный народ это вполне устраивает, по коментам это хорошо просматривается, на следующий год дебилы бегом побегут голосовать за крысу и его воровскую свору
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трампацетамол
2 0
При Кудрине зарплаты вообще не росли. У бюджетников вообще копейки Он все боялся инфляции, а она все-равно была. Зато все деньги из страны хранил в зарубежных фондах. Деньги работали на Западе, а не в стране. За что и получил на Западе звание лучшего экономиста
деньги и сейчас за границей , зато мусорам добавили , а он был против .
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Малышева
1 1
деньги и сейчас за границей , зато мусорам добавили , а он был против .
Вот и от...си у него, дура
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Малышева
1 2
Дебильный народ это вполне устраивает, по коментам это хорошо просматривается, на следующий год дебилы бегом побегут голосовать за крысу и его воровскую свору
Не ной, крысеныш
ответить
аватар
Акрихин
1 3
У россиян нет денег на еду, ЖКУ и лекарства
Как выяснили социологи, наши сограждане вынуждены на многом экономить, имеют проблемы с внесением обязательных платежей и не верят в стабилизацию экономики. Почти 40% россиян испытывают трудности с покупкой еды и одежды. Четверть населения страны не может оплачивать коммуналку, 20% — купить назначенные врачом лекарства.
и это в стране где за последние 15 лет было вывезено СЫРЬЯ НА ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, за которые можно не один раз построить новую Россию по уровню жизни равному в Германии.

Пластинку смени, надоело
ответить
аватар
Акрихин
1 2
В сегодняшней России, деятелей, которые говорят о проблемах бедности населения, о необходимости снизить милитаризацию экономики, требуют обнародовать списки россиян погибших в войне против Украины и Сирии - называют предателями, экстремистами...
Народ требует продолжения агрессии против Украины. и Сирии Народ хочет жить как при Сталине.
Народ хочет чтобы все боялись Россию. ТАКОЙ народ заслуживает такой жизни.
В том то и дело, что кроме говорильни эти деятели ничего не могут, да и не хотят, а от бла бла бла люди уже устали
ответить
аватар
Акрихин
1 2
Главные фигуранты обнищания своего народа :главный Путин+ болтолог Медведев + их окружение воров казнокрадов+ депутаты госдуры со своей партией. Вот и продолжайте голосовать за этих обещалкиных. Кудрин уже там был в правительстве. Пока народ не будет выходить на площади так и дальше будет. Вот и вспомним БРЕЖНЕВСКИЕ ВРЕМЕНА социалистического СОВЕТСКОГО СОЮЗА. А эти уже с 1991 года заседают и всё только хуже . Гнать надо этих болтунов ЕДРОСЦЕВ на Калыму честный рубль зарабатывать,а не шакалить в казне и карманах народа.
А почему ты до сих пор не га площади, а здесь ?
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КоляYeti 16447
0 1
Что не новость,то сплошное говнище! Прекрасного в жизни нет, как писать этот бред обиженного чинуши!!!
Он ошибается в главном - позор не России, а Путину, его кодле дармоедов в Правительстве и @полизам из ЕДРИЩИ, которые захватили Власть и думают посредством профанации выборов оставаться в теплых креслах вечно.
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Хренара
1 1
КоляYeti:
Он ошибается в главном - позор не России, а Путину, его кодле дармоедов в Правительстве и @полизам из ЕДРИЩИ, которые захватили Власть и думают посредством профанации выборов оставаться в теплых креслах вечно.
Ты придёшь и будешь делать то же самое, вы все одним миром мазаны, гниды
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