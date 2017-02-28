Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что низкий уровень жизни и бедность граждан является главным вызовом, стоящим перед Россией, и «позором» для страны с таким уровнем ВВП.
Кудрин отметил, что в России уже третий год падает уровень жизни и по его словам, всех это должно трогать в первую очередь.
«Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности», — сказал Алексей Кудрин.
Экс-министр отметил, что у его команды есть рецепт повышения уровня жизни и сокращения бедности. Также Алексей Кудрин заявлял, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.
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Это был пожалуй единственный адекватный человек в путинской шайке, пока его Медведев и К не выжили с должности
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да и как бы на него не катили бочку (в чем то заслуженно) но именно благодаря стабФонду который он отстаивал до сих пор еще нет соцКатастрофы...
вертикаль выстроил путин, уровень коррупции и все в руках дружков- это все кто сделал ? верно- путин..
но виноват будет кудрин- так как просто сказал в слух о том,Что будет (ну Медведева еще на растерзание дадут)
вертикаль выстроил путин, уровень коррупции и все в руках дружков- это все кто сделал ? верно- путин..
но виноват будет кудрин- так как просто сказал в слух о том,Что будет (ну Медведева еще на растерзание дадут)
но кто виноват- конечно врач, он же ребенку сказал,Что надо лечить. и он же гад такой сверлит.
а родители вроде как не виноваты и хорошие
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Это точно, они это уже вообще не скрывают, одно то как Шаломов рефлекторно мальчика в животик целовал- это говорит о многом.
За этим персонажем тоже когда-нибудь придут и попросят шарфик удушающий повязать.
Народ требует продолжения агрессии против Украины. и Сирии Народ хочет жить как при Сталине.
Народ хочет чтобы все боялись Россию. ТАКОЙ народ заслуживает такой жизни.
Как выяснили социологи, наши сограждане вынуждены на многом экономить, имеют проблемы с внесением обязательных платежей и не верят в стабилизацию экономики. Почти 40% россиян испытывают трудности с покупкой еды и одежды. Четверть населения страны не может оплачивать коммуналку, 20% — купить назначенные врачом лекарства.
и это в стране где за последние 15 лет было вывезено СЫРЬЯ НА ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, за которые можно не один раз построить новую Россию по уровню жизни равному в Германии.
Как выяснили социологи, наши сограждане вынуждены на многом экономить, имеют проблемы с внесением обязательных платежей и не верят в стабилизацию экономики. Почти 40% россиян испытывают трудности с покупкой еды и одежды. Четверть населения страны не может оплачивать коммуналку, 20% — купить назначенные врачом лекарства.
и это в стране где за последние 15 лет было вывезено СЫРЬЯ НА ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, за которые можно не один раз построить новую Россию по уровню жизни равному в Германии.
Народ требует продолжения агрессии против Украины. и Сирии Народ хочет жить как при Сталине.
Народ хочет чтобы все боялись Россию. ТАКОЙ народ заслуживает такой жизни.
Он ошибается в главном - позор не России, а Путину, его кодле дармоедов в Правительстве и @полизам из ЕДРИЩИ, которые захватили Власть и думают посредством профанации выборов оставаться в теплых креслах вечно.