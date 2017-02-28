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В Кемерове бульвар превратили в лыжный стадион

Сегодня 10:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Facebook

В Кемерове превратили бульвар Строителей в лыжный стадион.

Кемеровские власти подготовили лыжную трассу по всему периметру бульвара с помощью специальной техники. Ранее мэр города заявлял, что на бульваре Строителей будут создавать возможность отдыха и в зимнее время.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, бульвар Строителей стал самым крупным линейным парком в Сибири. В парке установили больше сотни новых светильников, смонтировали сцену и экран. Для любителей активного отдыха заасфальтировали два километра велодорожек. Всего на проект потратили 150 миллионов рублей, работать над его реализацией начали летом этого года.

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