В Новокузнецке областной суд приговорил автора проекта «Соцгород» Павла Клепикова к лишению свободы.

Павел Клепиков и экс-председатель ТСЖ «Гранит» Марина Бреднева были приговорены судом к 5 и 5,6 годам соответственно за мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители пытались доказать вину подозреваемых на протяжении 3 лет.

Клепикова и Бредневу обвинили в том, что они похитили около двух миллионов рублей из фонда финансирования ЖКХ. В 2012 году фонд выделил около четырёх с половиной миллионов на ремонт кровли в доме на улице Петракова, сообщает SU.

Директор жилконторы Бреднева наняла в качестве подрядчика для выполнения этой работы строительную фирму, которой тогда руководил Павел Клепиков. Позже ревизоры пришли к выводу, что смета по ремонту кровли завышена на сумму около двух миллионов рублей.

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил Клепикова к 5 годам лишения свободы, Марина Бреднева получила на 6 месяцев больше. Также суд обязал их возместить ущерб государству в размере 400 тысяч рублей.

Павел Клепиков является создателем проекта «Соцгород» в Новокузнецке. Ему в 2014 году был присвоено звание «Лауреат губернаторской премии «Молодость Кузбасса», а сам проект удостоен похвалы от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он также руководил строительной фирмой и управляющей компанией «Управдом».

Напомним, в рамках проекта «Соцгород — город мечты!» на улице Хитарова под руководством Клепикова создан парк советской скульптуры, где установлены отреставрированные памятники Ленину, Павке Корчагину, пионеру и пионерке.