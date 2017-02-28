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ЖКХ

В Новокузнецке автора проекта «Соцгород» отправили в тюрьму

Сегодня 10:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке областной суд приговорил автора проекта «Соцгород» Павла Клепикова к лишению свободы.

Павел Клепиков и экс-председатель ТСЖ «Гранит» Марина Бреднева были приговорены судом к 5 и 5,6 годам соответственно за мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители пытались доказать вину подозреваемых на протяжении 3 лет.

Клепикова и Бредневу обвинили в том, что они похитили около двух миллионов рублей из фонда финансирования ЖКХ. В 2012 году фонд выделил около четырёх с половиной миллионов на ремонт кровли в доме на улице Петракова, сообщает SU.

Директор жилконторы Бреднева наняла в качестве подрядчика для выполнения этой работы строительную фирму, которой тогда руководил Павел Клепиков. Позже ревизоры пришли к выводу, что смета по ремонту кровли завышена на сумму около двух миллионов рублей.

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил Клепикова к 5 годам лишения свободы, Марина Бреднева получила на 6 месяцев больше. Также суд обязал их возместить ущерб государству в размере 400 тысяч рублей.

Павел Клепиков является создателем проекта «Соцгород» в Новокузнецке. Ему в 2014 году был присвоено звание «Лауреат губернаторской премии «Молодость Кузбасса», а сам проект удостоен похвалы от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он также руководил строительной фирмой и управляющей компанией «Управдом».

Напомним, в рамках проекта «Соцгород — город мечты!» на улице Хитарова под руководством Клепикова создан парк советской скульптуры, где установлены отреставрированные памятники Ленину, Павке Корчагину, пионеру и пионерке.

Комментарии 7
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123™
4 1
А разве Павлик в одну харю коммуниздил? Фамилии чиновников и суммы откатов он не будет называть? 5 лет на зоне в одного... как-то недемократично ))))))
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123™
6 2
Теперь "город мечты - соцгород" Павлик будет создавать в соцлагере поближе к тайге ))))
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Справедливость
4 1
Давно пора! А сколько он у жителей натырил никого не волнует! Он не только был директором подрядной организации, он еще и владеет газетой Новокузнецк коммунальный и ведь до сих пор является фактическим генеральным директором ООО "УК Управдом" (хотя по документам числится подставной). А этот проект только для вида и отвода глаз от его махинаций! Не слишком ли он бурную деятельность развернул?!
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читатель
6 0
Давно пора! А сколько он у жителей натырил никого не волнует! Он не только был директором подрядной организации, он еще и владеет газетой Новокузнецк коммунальный и ведь до сих пор является фактическим генеральным директором ООО "УК Управдом" (хотя по документам числится подставной). А этот проект только для вида и отвода глаз от его махинаций! Не слишком ли он бурную деятельность развернул?!
государство ушло из этой сферы пришел частный бизнес ук стали лихо осваивать этот рынок ,перед любой кампанией стоит задача, это извлечении прибыли так как нет никого контроля, поэтому этот бизнес становится криминальным
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Степан
0 0
В сити-н была информация, о том, что был произведен капитальный ремонт дома сдавшегося в эксплуатацию "лишь 30 лет назад". 30 лет это далеко не "лишь", раз он занимался проектом "соцгород", то в его интерасах было восстановление домов максимально в том виде, в котором они были изначально построены. Все дома должны иметь одинаковые цвета, вид для создания единого архитектурного ансамбля, это явно дороже стоит, нежели ремонтировать тем, что есть и что по акции продается. Лично я благодарен ему за его работу и с неохотой верю в то, что из благой идеи он создал кормушку себе.
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\\\
2 0
государство ушло из этой сферы пришел частный бизнес ук стали лихо осваивать этот рынок ,перед любой кампанией стоит задача, это извлечении прибыли так как нет никого контроля, поэтому этот бизнес становится криминальным
Бизнес не становится криминальным, он давно криминальный!!!!!!!
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читатель
1 0
Бизнес не становится криминальным, он давно криминальный!!!!!!!
вот зачем в новокузнецке ук наплодили столько клонов только с единственной целью - чтобы неискушенные жители принимали их за одну и ту же кампанию которая обслуживает их дом люди даже не догадываются что это разные юридические лица с разными инн и расчетными счетами ,и ни одна ук не несет ответсвенности за другую, похожую на нее
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