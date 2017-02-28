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Недвижимость и строительство

Самовольная перестройка балконов приведёт собственников к большим тратам

Сегодня 11:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sovetclub.ru

Полезное разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сделал Верховный суд РФ.

Так, чтобы выполнить перепланировку балкона необходимо будет одобрение соседей. Поводом для такого решения стал случай произошедший в Краснодаре.

По решению Верховного суда, владелец квартиры обязан сначала заручиться согласием всех собственников помещений в доме, и только после этого подвергать балконы или лоджии перепланировкам. Без такого одобрения они считаются незаконными, сообщает «Российская газета».

Таким образом, при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием.

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Комментарии 6
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аватар
Ъ
7 0
Одобрение каждого (!) кондиционера на здании администрации тоже требует согласования каждого (!) жителя Новокузнецка??? Это решение - детская побрякушка.
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аватар
13
2 0
В моей квартире горе-строители зафигачили лестницу на балконе прямо НАПРОТИВ ОКНА.
И чтобы убрать эту никому не нужную чушь, мне теперь опросить всех соседей?
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аватар
Коля
5 0
Да лишняя волокита! Ерну всякую придумывают. Лучше придумайте орган куда прийти и согласовать!
У меня соседи много чего переделали и стенку сносили подомной и балконную стену снесли и в несущей стене дверь себе прорубили и из труб отопления себе теплый пол сделали, и никто меня не спрашивал!
Куда мне пожаловаться? что бы их привлекли? Раз у меня спросить должны были!
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аватар
хм
3 0
Да лишняя волокита! Ерну всякую придумывают. Лучше придумайте орган куда прийти и согласовать!
У меня соседи много чего переделали и стенку сносили подомной и балконную стену снесли и в несущей стене дверь себе прорубили и из труб отопления себе теплый пол сделали, и никто меня не спрашивал!
Куда мне пожаловаться? что бы их привлекли? Раз у меня спросить должны были!
А ты их Коля ,залей .Враз найдутся комиссии из ЖКХ и юристы с несущими стенами и отопление в полу А так не достучаться ни до кого
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аватар
\\\
9 0
Когда наконец займутся незаконной перепланировкой квартир!!!!
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аватар
Ага
15 0
Когда наконец займутся незаконной перепланировкой квартир!!!!
Тоже «бесят», заселятся в хрущёвку, и давай из неё дворец строить! Перед кем «выпендриваются»? Если ты такой «могучий», покупай себе квартиру в новом доме, где сразу планируешь план квартиры сам!
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