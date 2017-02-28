Полезное разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сделал Верховный суд РФ.
Так, чтобы выполнить перепланировку балкона необходимо будет одобрение соседей. Поводом для такого решения стал случай произошедший в Краснодаре.
По решению Верховного суда, владелец квартиры обязан сначала заручиться согласием всех собственников помещений в доме, и только после этого подвергать балконы или лоджии перепланировкам. Без такого одобрения они считаются незаконными, сообщает «Российская газета».
Таким образом, при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием.
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И чтобы убрать эту никому не нужную чушь, мне теперь опросить всех соседей?
У меня соседи много чего переделали и стенку сносили подомной и балконную стену снесли и в несущей стене дверь себе прорубили и из труб отопления себе теплый пол сделали, и никто меня не спрашивал!
Куда мне пожаловаться? что бы их привлекли? Раз у меня спросить должны были!
У меня соседи много чего переделали и стенку сносили подомной и балконную стену снесли и в несущей стене дверь себе прорубили и из труб отопления себе теплый пол сделали, и никто меня не спрашивал!
Куда мне пожаловаться? что бы их привлекли? Раз у меня спросить должны были!