Полезное разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сделал Верховный суд РФ.

Так, чтобы выполнить перепланировку балкона необходимо будет одобрение соседей. Поводом для такого решения стал случай произошедший в Краснодаре.

По решению Верховного суда, владелец квартиры обязан сначала заручиться согласием всех собственников помещений в доме, и только после этого подвергать балконы или лоджии перепланировкам. Без такого одобрения они считаются незаконными, сообщает «Российская газета».

Таким образом, при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием.