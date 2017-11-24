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Новокузнечане и кемеровчане остались без Лободы: билеты на концерт продавали мошенники

Сегодня 12:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
instagram

Новокузнечане и кемеровчане, купившие билеты на концерты Светланы Лободы, не увидят своего кумира.

По словам самой Светланы Лободы, её команда стала жертвой мошенников, которые продавали билеты на её концерты в различных городах. Так, в кассе Новокузнецкого государственного цирка билеты продавали от 2000 до 5000 рублей. Злоумышленники распространяли объявления о концертах в Новокузнецке и Кемерове, которые должны были состоятся 13 и 14 апреля соответственно.

«Во многих городах шла несанкционированная продажа билетов на дополнительные концерты, неутвержденные менеджментом артиста. На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте LOBODA.COM», — сообщила певица в Instagram.

Напомним, Светлану Лободу новокузнечанам этим летом обещали на день рождения ТРЦ «Планета». Однако перед праздником стало известно, что выступит Quest Pistols Show.

Внимание! Пресс-служба артиста сообщает: команда LOBODA стала жертвами мошенников! Виталий Елькин @vitaly_elkin и Стас Пшеницын @staspshen ранее являлись организаторами концертов в некоторых городах нашего огромного тура #H2LO Но, как стало известно, во многих городах шла несанкционированная продажа билетов на дополнительные концерты, неутвержденные менеджментом артиста. На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте LOBODA.COM, так как в подобном случае мы не несем ответственности за несостоявшееся шоу и не можем гарантировать Вам возврат денег. Обратите отдельное внимание, что афиши в вашем городе на эти концерты не являются действительными : 22 ноября в Майкопе, 23 ноября в Черкесске, 9 марта в Челябинске, 13 апреля в Новокузнецке, 14 апреля в Кемерово, 15 апреля в Томске Мы со своей стороны, делаем все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию для наших зрителей и пытаемся найти даты для этих концертов. Следите за афишей на официальном сайте и в социальных сетях Артиста.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Комментарии 7
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КузГТУшник =)))
7 0
Вопрос к ЦИРКУ! У них висел рекламный плакат!)
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1
0 0
Вопрос к ЦИРКУ! У них висел рекламный плакат!)
как висел так и уберут
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винер
3 0
Только лохи идут на концерт Лабоды!
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Армянский коммунист
1 3
Это их внутренние тёрки,а страдает потребитель.
Хотя на мой взгляд,не много потеряли.
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новокузнечагин
3 0
бредятина то бишь лабуда, сейчас так многие работают .... нанимают мальчиков на сборы бабла, а если они не набирают нужного количества, то делаю морду врулеева, что официального концерта и не планировалось. при размещении рекламы, ее обязаны проверять, либо театралы врулеева привыкли греть бабло без оформления, так что мальчиков делают крайними, хорошо еюсли бабло не отдали, хотя бы на юристо отмазы хватит.
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