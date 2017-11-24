Новокузнечане и кемеровчане, купившие билеты на концерты Светланы Лободы, не увидят своего кумира.
По словам самой Светланы Лободы, её команда стала жертвой мошенников, которые продавали билеты на её концерты в различных городах. Так, в кассе Новокузнецкого государственного цирка билеты продавали от 2000 до 5000 рублей. Злоумышленники распространяли объявления о концертах в Новокузнецке и Кемерове, которые должны были состоятся 13 и 14 апреля соответственно.
«Во многих городах шла несанкционированная продажа билетов на дополнительные концерты, неутвержденные менеджментом артиста. На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте LOBODA.COM», — сообщила певица в Instagram.
Напомним, Светлану Лободу новокузнечанам этим летом обещали на день рождения ТРЦ «Планета». Однако перед праздником стало известно, что выступит Quest Pistols Show.
Внимание! Пресс-служба артиста сообщает: команда LOBODA стала жертвами мошенников! Виталий Елькин @vitaly_elkin и Стас Пшеницын @staspshen ранее являлись организаторами концертов в некоторых городах нашего огромного тура #H2LO Но, как стало известно, во многих городах шла несанкционированная продажа билетов на дополнительные концерты, неутвержденные менеджментом артиста. На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте LOBODA.COM, так как в подобном случае мы не несем ответственности за несостоявшееся шоу и не можем гарантировать Вам возврат денег. Обратите отдельное внимание, что афиши в вашем городе на эти концерты не являются действительными : 22 ноября в Майкопе, 23 ноября в Черкесске, 9 марта в Челябинске, 13 апреля в Новокузнецке, 14 апреля в Кемерово, 15 апреля в Томске Мы со своей стороны, делаем все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию для наших зрителей и пытаемся найти даты для этих концертов. Следите за афишей на официальном сайте и в социальных сетях Артиста.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
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Хотя на мой взгляд,не много потеряли.