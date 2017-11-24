Новокузнечане и кемеровчане, купившие билеты на концерты Светланы Лободы, не увидят своего кумира.

По словам самой Светланы Лободы, её команда стала жертвой мошенников, которые продавали билеты на её концерты в различных городах. Так, в кассе Новокузнецкого государственного цирка билеты продавали от 2000 до 5000 рублей. Злоумышленники распространяли объявления о концертах в Новокузнецке и Кемерове, которые должны были состоятся 13 и 14 апреля соответственно.

«Во многих городах шла несанкционированная продажа билетов на дополнительные концерты, неутвержденные менеджментом артиста. На сегодняшний день мы полностью прекратили сотрудничество с этими людьми и еще раз настоятельно просим зрителей не покупать билеты, если дата нашего шоу в вашем городе не заявлена на официальном сайте LOBODA.COM», — сообщила певица в Instagram.

Напомним, Светлану Лободу новокузнечанам этим летом обещали на день рождения ТРЦ «Планета». Однако перед праздником стало известно, что выступит Quest Pistols Show.