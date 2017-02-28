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Платить за то, чего нет: новокузнецкие автомобилисты жалуются на странные налоги

Сегодня 13:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pravodeneg.net

Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили.

Новокузнецк не стал исключением, как рассказала ВашГород.ру новокузнечанка, ей тоже пришёл налог за давно проданный автомобиль.

«Сделали из меня злостного неплательщика, хотя я уже 5 лет, как этот автомобиль продала. Теперь придётся идти в налоговую и объясняться перед ними. А это придётся терять рабочее время», пояснила ВашГород.ру Екатерина.

Как сообщает издание «Ведомости», причины большого числа ошибок в уведомлениях о транспортном налоге заключаются в том, что ФНС получает данные из различных регистрирующих органов, в том числе ГИБДД, и что «качество налогового администрирования напрямую зависит от актуальности и полноты их сведений».

Что же делать?

Специалисты советуют тем, кто обнаружит в налоговом уведомлении неактуальную информацию, сразу сообщить о ней в налоговый орган. Кроме того, не помешает и обратиться в ГИБДД за справкой о том, что автомобиль уже продан.

А тем, кому ошибочно предложили еще раз уплатить налог на имеющийся автомобиль, достаточно показать старую квитанцию об оплате. Если обычная платежка не сохранилась, то отстоять правоту в налоговой будет сложно.

Комментарии 2
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Против блатных на рабочих местах
7 0
И эти все люди тоже будут идти в налоговую, создавать очередь, отвлекаться от своих дел и т.д. Доказывать, что они не бараны. А в налоговой сидят надменные дамочки, через губу разговаривающие и никак не признают свои косяки.
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d
4 0
Чем больше у чиновников компьютеров тем больше гражданам приходится бегать от чиновника к чиновнику с кучей бумажек.

\Если обычная платежка не сохранилась, то отстоять правоту в налоговой будет сложно.\

Очередное доказательство против современных электронных средств платежей.
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