Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили.

Новокузнецк не стал исключением, как рассказала ВашГород.ру новокузнечанка, ей тоже пришёл налог за давно проданный автомобиль.

«Сделали из меня злостного неплательщика, хотя я уже 5 лет, как этот автомобиль продала. Теперь придётся идти в налоговую и объясняться перед ними. А это придётся терять рабочее время», пояснила ВашГород.ру Екатерина.

Как сообщает издание «Ведомости», причины большого числа ошибок в уведомлениях о транспортном налоге заключаются в том, что ФНС получает данные из различных регистрирующих органов, в том числе ГИБДД, и что «качество налогового администрирования напрямую зависит от актуальности и полноты их сведений».

Что же делать?

Специалисты советуют тем, кто обнаружит в налоговом уведомлении неактуальную информацию, сразу сообщить о ней в налоговый орган. Кроме того, не помешает и обратиться в ГИБДД за справкой о том, что автомобиль уже продан.

А тем, кому ошибочно предложили еще раз уплатить налог на имеющийся автомобиль, достаточно показать старую квитанцию об оплате. Если обычная платежка не сохранилась, то отстоять правоту в налоговой будет сложно.