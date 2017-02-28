Спорт помогает нарастить мышцы, но не похудеть, показал эксперимент учёных.

Занятия спортом без соответствующей диеты не избавят от лишних килограммов. Такое заключение сделали учёные из Бангорского университета. Результаты исследования ученых из Бангорского университета (Великобритания) были опубликованы в журнале Applied Physiology.

Научные работники провели эксперимент и смогли убедиться в своей гипотезе на практике. Для этого они пригласили 70 женщин, имеющих разное строения тела и вес.

Испытуемые занимались в спортзале восемь недель по 3 раза в неделю. Все они питались в своем привычном режиме. В итоге не похудел никто. Единственный результатом интенсивных тренировок стало лишь то, что у худощавых женщин за время программы испытаний вырос объем мышечной массы.

Это доказало необходимость диеты для избавления от лишних килограммов. Для похудения помимо занятий спортом необходимо исключить из рациона «быстрые» углеводы и продукты, подвергшиеся технологической обработке. Нужно больше есть овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки.