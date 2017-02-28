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Кипяток льётся по дороге: авария на теплосетях в Новокузнецке оставила жителей четырёх домов без тепла

Сегодня 14:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В центре Новокузнецка произошла авария на тепловых сетях, принадлежащих ССК.

Инцидент произошёл в районе Левого берега. Четыре дома остались без тепла. На дорогах образовался каток.

Как сообщает SU, авария произошла на арендованных компанией СГК внутриквартальных сетях.

«Авария на внутриквартальных сетях, арендованных СГК этим летом. Четыре дома пока без тепла, но до 17 часов сегодня подача возобновится», — прокомментировала изданию Лариса Сергеева.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Сибирская генерирующая компания взяла у банкротящейся ССК 320 километров сетей в аренду.

Комментарии 1
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читатель
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вот зачем летом воду горячую отключают на 2 недели, если никто не чего не делает?
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