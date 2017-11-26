Реальная заработная плата в России в 2018 году увеличится больше, чем на 4 процента.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут «Известия».

При этом реальная зарплата бюджетников в среднем вырастет на 15−20 процентов. По ожиданиям ведомства, уровень инфляции в России в следующем году составит 3,7 процента против 3,2 процента по итогам 2017 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал повышение зарплат бюджетникам. С 1 декабря кузбасские учителя получат прибавку к зарплате 5 процентов, воспитатели — 9,6 процента, педагоги допобразования — 11,2 процента, работники культуры — 17,6 процента. А с января 2018 года вырастет зарплата медиков.