Реальная заработная плата в России в 2018 году увеличится больше, чем на 4 процента.
Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут «Известия».
При этом реальная зарплата бюджетников в среднем вырастет на 15−20 процентов. По ожиданиям ведомства, уровень инфляции в России в следующем году составит 3,7 процента против 3,2 процента по итогам 2017 года.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал повышение зарплат бюджетникам. С 1 декабря кузбасские учителя получат прибавку к зарплате 5 процентов, воспитатели — 9,6 процента, педагоги допобразования — 11,2 процента, работники культуры — 17,6 процента. А с января 2018 года вырастет зарплата медиков.
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на чем основан рост зарплат? экономика на 30% за 10 лет путинизма упала.
Да и распределение повышения зарплат очень интересное. 5-10% от 100-150 тысячной зарплаты директора и 10-15 тысячной зарплаты рядового работника - это не одно и то же!
Так что, социальная напряженность, классовая ненависть продолжат расти.
на чем основан рост зарплат? экономика на 30% за 10 лет путинизма упала.