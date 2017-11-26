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Россиянам пообещали рост реальных зарплат

Сегодня 07:10
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yandex.ru

Реальная заработная плата в России в 2018 году увеличится больше, чем на 4 процента.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут «Известия».

При этом реальная зарплата бюджетников в среднем вырастет на 15−20 процентов. По ожиданиям ведомства, уровень инфляции в России в следующем году составит 3,7 процента против 3,2 процента по итогам 2017 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал повышение зарплат бюджетникам. С 1 декабря кузбасские учителя получат прибавку к зарплате 5 процентов, воспитатели — 9,6 процента, педагоги допобразования — 11,2 процента, работники культуры — 17,6 процента. А с января 2018 года вырастет зарплата медиков.

Комментарии 11
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олег
10 1
в преддверии выборов царя они сейчас горы золотые наобещают, без мыла залезут
на чем основан рост зарплат? экономика на 30% за 10 лет путинизма упала.
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1
8 1
Пытаются показать всему миру какой крутой царек у нас. С самым нищим населением. Позор этой власти.
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В.И.Ленин
17 0
Надо поднимать общий уровень благосостояния людей, а не как в детской считалке про сороку-ворону, которая кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала, а этому не дала!
Да и распределение повышения зарплат очень интересное. 5-10% от 100-150 тысячной зарплаты директора и 10-15 тысячной зарплаты рядового работника - это не одно и то же!
Так что, социальная напряженность, классовая ненависть продолжат расти.
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123
13 0
Нет, вот скажите, каким образом какой то там Силуанов заставит директора частной конторы, где я работаю, да и любой другой частной конторы, которых в России пруд пруди, поднять мне и моим коллегам ЗП?!Что забрет, о каких %% идет речь?
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Кам 916
10 0
На то они и торгаши, заманивают вас купить у них идею.. Пока видим рост реальных цен и госналогов( акцизы на топливо чего стоит ).
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РэЛе
3 1
А когда Силуянова пасодют?
Силуанов заднеприводный, а голубая мафия Пыни своих не сдаёт, поэтому его не посадят.
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y
0 0
ВГ найдите по мимо гуманитариев, хотя бы одного с математическим умом, чтобы проверял цифры, которые вы перепечатываете. А то уже не смешно. То ли вы такие гуманитарии, то ли у вас источники кривые, то ли власть совсем завралась?
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Акрихин
1 1
в преддверии выборов царя они сейчас горы золотые наобещают, без мыла залезут
на чем основан рост зарплат? экономика на 30% за 10 лет путинизма упала.
А ты туши смотрел и не поднимал её ?:)))
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ёжик
0 0
Стоит ли поднимать зарплаты медикам???? Знайте все, как заботятся в Кузбассе о своих гражданах! Новокузнецк. В следствии лишь того что, заведующий кардиологическим отделением ГКБ №29, не смог определить и услышать за 10 дней, вообще ни каких проблем по сердцу у пациентки. Человеку и всей семье, просто искалечили жизнь. Ревматоидный полиартрит и образовавшийся на тот момент ревматический порок сердца, просто полностью исключили. После сорока летнего возраста, человеку определена была врождённая аномалия соединительной ткани; врождённая аномалия костно-мышечной системы с врождённой аномалией спинного мозга; врождённая аномалия сердечно-сосудистой системы. И группа инвалидности определена - 2 группа по "общему" заболеванию. И хотя само заболевание организма, полностью исключено, этот факт никого не смущает. В момент образовавшегося ревматического порока сердца, человека оставили вообще без оказания мед помощи в тяжёлом состоянии. В течении 16 лет продолжается психологическая травля инвалида 2 группы и уже пенсионера по возрасту. Принуждают насильно согласиться с диагнозом врачей, который был сделан умышленно, в защиту "глухого" заведующего. Полиция, прокуратура, СК отказывают в возбуждении уголовного дела и защиту законных прав пострадавшего человека. ДОЗН, зам губернатора по здравоохранению, УПЧ, ОНФ, ОП, СМИ города и области, также отказывают в помощи. Юристы и адвокаты не хотят связываться с делами врачей. Неоднократные обращения на самого губернатора направляются в ДОЗН. А специалисты ДОЗН сами в этой ситуации замешаны и потому не принимают мер. Статус инвалидности не меняют на статус соответствующий заключению врачей т.к. до 18 летнего возраста не определялось ни каких аномалий вообще. Может ли при данной ситуации, человек вообще обращаться за помощью в мед учреждения города? Я думаю что нет, потому что, опасно для жизни! Вот она забота о нашем здоровье и жизни, на территории ДОБРА!!! Как быть человеку?
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как то так
0 0
он чо со своей з/п будет выделять?
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