Специалисты выяснили, сколько получают медики и преподаватели.
В среднем же зарплата в области составляет 31 909 рублей. Этот показатель за последние девять месяцев вырос на 7,5%.
При этом зарплата преподавателей почти достигла 49 000 рублей, а доход врачей в Кузбассе — перевалил за 44 000 рублей. Такие сведение опубликовал Росстат.
По данным специалистов за девять месяцев текущего года, в среднем учителя в Кемеровской области получают 27 434 рубля. А вот доход у преподавателей средних и высших учебных заведений намного больше. В среднем за месяц они зарабатывают 48 650 рублей.
Примерно столько же получают и кузбасские врачи. Их среднемесячный доход составляет 44 947 рублей.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что Аман Тулеев пообещал повысить зарплату бюджетникам уже с 1 декабря.
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********** слов нет!
Прям из этой серии)
Судя по текучке в школах, там скоро останутся одни административные единицы.
да не *****