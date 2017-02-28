Специалисты выяснили, сколько получают медики и преподаватели.

В среднем же зарплата в области составляет 31 909 рублей. Этот показатель за последние девять месяцев вырос на 7,5%.

При этом зарплата преподавателей почти достигла 49 000 рублей, а доход врачей в Кузбассе — перевалил за 44 000 рублей. Такие сведение опубликовал Росстат.

По данным специалистов за девять месяцев текущего года, в среднем учителя в Кемеровской области получают 27 434 рубля. А вот доход у преподавателей средних и высших учебных заведений намного больше. В среднем за месяц они зарабатывают 48 650 рублей.

Примерно столько же получают и кузбасские врачи. Их среднемесячный доход составляет 44 947 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Аман Тулеев пообещал повысить зарплату бюджетникам уже с 1 декабря.