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Педагоги в Кузбассе получают почти 49 000 рублей — Росстат

Сегодня 07:50
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
debild.ru

Специалисты выяснили, сколько получают медики и преподаватели.

В среднем же зарплата в области составляет 31 909 рублей. Этот показатель за последние девять месяцев вырос на 7,5%.

При этом зарплата преподавателей почти достигла 49 000 рублей, а доход врачей в Кузбассе — перевалил за 44 000 рублей. Такие сведение опубликовал Росстат.

По данным специалистов за девять месяцев текущего года, в среднем учителя в Кемеровской области получают 27 434 рубля. А вот доход у преподавателей средних и высших учебных заведений намного больше. В среднем за месяц они зарабатывают 48 650 рублей.

Примерно столько же получают и кузбасские врачи. Их среднемесячный доход составляет 44 947 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Аман Тулеев пообещал повысить зарплату бюджетникам уже с 1 декабря.

Комментарии 13
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Шахтер
13 1
Вот это да! Пойду преподавать!
********** слов нет!
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1
28 0
Ну все. Можно бизнес закрывать и идти назад, в преподователи.
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Ветер перемен...
16 0
3,14Zd@болы всероссийского масштаба.
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олег
4 0
так что димон был не прав, учителем работать быстрее и выгоднее
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Антон
10 0
Просто росстат перепутал москву и кузбасс
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Югус
10 0
35 лет стаж. Высшая категория.1,5 ставки 26000 руб.
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1
12 0
Чиновник получает 190 000, а я 10. В среднем мы оба получаем по 100 000. Чиновник ест мясо, а я капусту, в среднем мы оба едим голубцы.
Прям из этой серии)
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читатель
1 0
ну наконец -то свершилось экономическое чудо!
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y
6 0
А чего нам цифры? Вы весть расклад, включая должности и местности опубликуйте, вот мы и посмотрим, проверим.
Судя по текучке в школах, там скоро останутся одни административные единицы.
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Учитель математики
0 0
У меня до 60 тыс рублей выходит
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serial 1228
0 0
У меня до 60 тыс рублей выходит
да не *****
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Человек с руками
0 0
serial:
да не *****
А почему нет? Собственно, в частных школах вполне можно столько зарабатывать.
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