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«Я устала жить в антисанитарных условиях» — новокузнечане выживают в нечеловеческих условиях

Сегодня 00:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Жители улицы Сызранская в Новокузнецке вынуждены выживать в своих квартирах. Они обратились в редакцию ВашГород.ру, с просьбой, чтобы власти наконец-то обратили внимание на проблему.

«Я многодетная мать, троих детей. Мы живем в антисанитарных нормах. Наши дома построены из кирпича с деревянными перекрытиями в 1964 году. Кирпич давно уже не держит тепло, всё выдувает. Также у нас нет воды, отопления, канализации. Дома наши осели на 1 метр, они постепенно уходят под землю, тонут в болоте. Дома двухэтажные, двухподъездные, в доме проживает 8 семей. Таких домов три», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка Виктория.

Единственный источник воды — колонка — зимой перемерзает, дороги не чистятся. В подвале стоит вода, дымоходы и печки находятся также в плачевном состоянии.

Комментарии 2
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Коля
3 0
Да все хорошо у Вас!) Голосуйте дальше за Путина с колен же встали, сейчас вот еще из позы раком встанем и ух как заживем)))
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На своем месте.
0 4
Да все хорошо у Вас!) Голосуйте дальше за Путина с колен же встали, сейчас вот еще из позы раком встанем и ух как заживем)))
Лупень ты, Коля!
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