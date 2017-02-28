Жители улицы Сызранская в Новокузнецке вынуждены выживать в своих квартирах. Они обратились в редакцию ВашГород.ру, с просьбой, чтобы власти наконец-то обратили внимание на проблему.

«Я многодетная мать, троих детей. Мы живем в антисанитарных нормах. Наши дома построены из кирпича с деревянными перекрытиями в 1964 году. Кирпич давно уже не держит тепло, всё выдувает. Также у нас нет воды, отопления, канализации. Дома наши осели на 1 метр, они постепенно уходят под землю, тонут в болоте. Дома двухэтажные, двухподъездные, в доме проживает 8 семей. Таких домов три», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка Виктория.

Единственный источник воды — колонка — зимой перемерзает, дороги не чистятся. В подвале стоит вода, дымоходы и печки находятся также в плачевном состоянии.