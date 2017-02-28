В Новокузнецком районе 25 ноября состоялась встреча жителей Загорского сельского поселения и местных депутатов.

На встречу пришли всего три депутата и попытались объяснить свою версию событий, в результате которых гектары земель были отданы угольщикам.

Как ранее писал ВашГород.ру, в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

Однако чиновники считают, что протесты против угольных разрезов связаны не с защитой земель, а с целью расшатать ситуацию перед выборами.