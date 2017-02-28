В Новокузнецком районе 25 ноября состоялась встреча жителей Загорского сельского поселения и местных депутатов.
На встречу пришли всего три депутата и попытались объяснить свою версию событий, в результате которых гектары земель были отданы угольщикам.
Как ранее писал ВашГород.ру, в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.
Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.
Однако чиновники считают, что протесты против угольных разрезов связаны не с защитой земель, а с целью расшатать ситуацию перед выборами.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.С каждой добытой тонны угля в Кузбассе Врулеев имеет в свой бездонный карман один доллар США. В прошлом году в Кузбассе добыли 250 миллионов тонн угля, а упырь положил в свой карман 250 миллионов долларов США.
У нас знакомые, когда вдруг по их участку не оказалось мест в школе, и директор их в другую школу отправила, почти 2 месяца искали депутата по их округу. А когда нашли оказалось, что уже поздно дергаться. Но еще больше удивились, когда знакомые со двора рассказали, что в их классе (где вдруг пропали места ) "ребенок" любовницы депутата, причем того самого перца, которого найти не могли.
Так что быть депутатом это очень стремно, руки им точно нельзя подавать. Общение с ними, приведет только к тому, что они себе начнут вес набивать, чтобы ваши интересы подороже продать.
Никто, ничего от них не добьётся, эта власть поклала нас большой и толстый. Только смена власти и расстрелы,расстрелы спасут эту страну. Кого стрелять думаю вы догадались.