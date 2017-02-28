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Народ устроил допрос депутатам, которые отдали гектары земли под угольные разрезы

Сегодня 07:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
loveopium.ru

В Новокузнецком районе 25 ноября состоялась встреча жителей Загорского сельского поселения и местных депутатов.

На встречу пришли всего три депутата и попытались объяснить свою версию событий, в результате которых гектары земель были отданы угольщикам.

Как ранее писал ВашГород.ру, в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

Однако чиновники считают, что протесты против угольных разрезов связаны не с защитой земель, а с целью расшатать ситуацию перед выборами.

Комментарии 15
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я
30 0
Причём тут расшатывание ситуации,если людям приходиться жить на разрезах? Раньше такого бардака не было и все молчали.
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Сталин
10 0

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1
39 0
Да людям плевать на ваши выборы. Не надо рыть у людей под домом.
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хрен с горы
28 0
Надо в Москву писать. И вообще, судя по посланию (от слова послать?) АГТ, насто ставить вопрос о его профпригодности и вменяемости.
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читатель
27 0
за что власть так ненавидит свой народ ?
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Ирина Петровна
24 0
Расшатывают ситуацию чиновники Новокузнецкого района, которые не слышат людей
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444
12 0

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С каждой добытой тонны угля в Кузбассе Врулеев имеет в свой бездонный карман один доллар США. В прошлом году в Кузбассе добыли 250 миллионов тонн угля, а упырь положил в свой карман 250 миллионов долларов США.
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??
9 0
за что власть так ненавидит свой народ ?
За то, что они хотят получать зарплату любой ценой. Даже за счет бед людей целых поселений.
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Сибирский Йети
8 0
Интересно, почему собрались депутаты Новокузнецкого р-на, а не Кемеровского. Интересно, почему роют у Костёнково, а не у Ясной Поляны под Кемерово. Там же тоже уголь есть. Или рядом с местом жительства губернатора. Видать там жалко природу и людей. Поэтому я предлагаю всех переселить в Горный Алтай, а здесь пускай роют.
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y
7 0
Надо в Москву писать. И вообще, судя по посланию (от слова послать?) АГТ, насто ставить вопрос о его профпригодности и вменяемости.
А зачем вообще нужны депутаты? Чтобы обеспечивать видимость легитимности власти? Представители народа, которые зарабатывают его предавая? Тупа сидя на бюджете?
У нас знакомые, когда вдруг по их участку не оказалось мест в школе, и директор их в другую школу отправила, почти 2 месяца искали депутата по их округу. А когда нашли оказалось, что уже поздно дергаться. Но еще больше удивились, когда знакомые со двора рассказали, что в их классе (где вдруг пропали места ) "ребенок" любовницы депутата, причем того самого перца, которого найти не могли.
Так что быть депутатом это очень стремно, руки им точно нельзя подавать. Общение с ними, приведет только к тому, что они себе начнут вес набивать, чтобы ваши интересы подороже продать.
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Ирина Нога
8 0
Кузбасс сделал ставку на развитие разрезов ,но эта ставка заведомо проигрышная,как по экологии,так и по деньгам,возьмём пример алтайского края,сделали ставку на развитие сельского хозяйства и все в шоколаде,губернатор в рейтинге на 25 позиции опережая Тулеева на 50 ? позиции,растет средняя зарплата,повышается жизненный уровень населения,а в Кузбассе падает,но есть и плюс в развитии разрезов,когда хозяева разрезов варварски выгребут уголь,территорию Кузбасса можно будет сдавать в аренду Голливуду,для натурных съёмок звездных войн,в качестве инопланетных пейзажей.
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Акрихин
1 10
Да какой народ ? В Загорске одна пьянь живет
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Ветер перемен...
6 0
Пришли три лошка местных,попытались чего-то вякнуть в оправдание Кемеровского главаря местной мафии ЕР.
Никто, ничего от них не добьётся, эта власть поклала нас большой и толстый. Только смена власти и расстрелы,расстрелы спасут эту страну. Кого стрелять думаю вы догадались.
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ИВ
10 0
Надо в Москву писать. И вообще, судя по посланию (от слова послать?) АГТ, насто ставить вопрос о его профпригодности и вменяемости.
Давно пора его убрать. Чего ждут? Выборов? Он давно уже дестабилизирующий фактор в регионе. Никогда за разграбление Кузбасса на москву и не огрызался даже, а теперь еще и потакает- "расшатали", не даем ему чистеньким уйти! Так и не держим! Вон сколько губеров ушло, а тут прямо "безысходность". Люди не дураки и уже даже не молчат, концентрация негатива кругом в превышении всех "норм", как метана в шахте, не угадаешь где рванет . Поэтому, кто бы не был назначен после АГТ, но ему придется работать на будущий авторитет, а не прикрываться воспоминаниями двадцатилетней давности. Свои выводы в поддержку или против Кузбасс сделает.
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ИВ
3 0
Да какой народ ? В Загорске одна пьянь живет
Троль, загорс-это поселение с двумя заездами и пятью домами. А пьяни везде хватает. Ты не знал наших 70-80-х, когда не пить было неприличным.
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