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Кемерово замерло в пробках: автовладельцы сообщают о ДТП

Сегодня 08:50
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fotovideoforum.ru

Кемеровчане встали в семибалльных пробках.

Серьёзная пробка собралась на пересечении проспекта Шахтёров и улице Терешковой в сторону Кузбасского моста. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», это произошло из-за ДТП, случившегося после развязки на Лесную Поляну.

Заторы наблюдаются на улице Нахимова, Суворова и Логовом шоссе в сторону центра города. Кроме того, движение затруднено на мосту на Красноармейской улице и на Университетском мосту.

Ещё две аварии случились в Ленинском районе: на улице Терешковой, не доезжая до улицы Гагарина и на пересечении проспектов Химиков и Ленинградского.

Комментарии 1
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Кемерово ЗАМЕРЛО. Вы хоть школу заканчивали? Кемерово - это ГОРОД. Город - мужской род, а не средний. Грамотеи.
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