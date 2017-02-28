Кемеровчане встали в семибалльных пробках.

Серьёзная пробка собралась на пересечении проспекта Шахтёров и улице Терешковой в сторону Кузбасского моста. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», это произошло из-за ДТП, случившегося после развязки на Лесную Поляну.

Заторы наблюдаются на улице Нахимова, Суворова и Логовом шоссе в сторону центра города. Кроме того, движение затруднено на мосту на Красноармейской улице и на Университетском мосту.

Ещё две аварии случились в Ленинском районе: на улице Терешковой, не доезжая до улицы Гагарина и на пересечении проспектов Химиков и Ленинградского.