Кемеровчане встали в семибалльных пробках.
Серьёзная пробка собралась на пересечении проспекта Шахтёров и улице Терешковой в сторону Кузбасского моста. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», это произошло из-за ДТП, случившегося после развязки на Лесную Поляну.
Заторы наблюдаются на улице Нахимова, Суворова и Логовом шоссе в сторону центра города. Кроме того, движение затруднено на мосту на Красноармейской улице и на Университетском мосту.
Ещё две аварии случились в Ленинском районе: на улице Терешковой, не доезжая до улицы Гагарина и на пересечении проспектов Химиков и Ленинградского.
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