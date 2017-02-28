В России нужно создавать агломерации, уверен Алексей Кудрин. Объединить три сибирских города — один из самых логичных вариантов.

Такое предложение бывший министр финансов РФ озвучил на дебатах с мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет «РБК». Кудрин заявил, что сегодня в России есть 20 точек, где сконцентрирована вся жизнь: это крупные города плюс более мелкие, соседние. Логично объединить такие центры в агломерации, и уже есть конкретные варианты.

Так, две-три агломерации нужно создавать целенаправленно, по мнению Кудрина. Это «Томск — Новосибирск — Барнаул» и «Урал и Казань — Самара- Ульяновск».

Кроме того, требуются специальные программы по поддержке агломераций. Это важно и для экономики, и для социального самочувствия: чтобы люди за Уралом и на Дальнем Востоке не чувствовали себя на обочине современного мира. Сюда относятся и расширенные полномочия для регионов, и перераспределение ресурсов между регионами и федеральным центром.

Как писал ранее ВашГород.Новосибирск, в августе общественники предложили Владимиру Путину перенести столицу России за Урал. В соцсетях отреагировали очень бурно, политики идею раскритиковали, а больше всех «доктрина размосквичивания» не понравилась мэру Москвы Сергею Собянину.