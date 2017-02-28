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Россиянка победила на «Детском Евровидении-2017»

Сегодня 09:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ria.ru

Юная певица из Москвы Полина Богусевич заняла первое место на конкурсе «Детское Евровидение».

Участница исполнила песню «Крылья» и набрала 188 баллов.

Второе место занял участник из Грузии Григол Кипшидзе с композицией «Голос сердца» (185 баллов). Третье место завоевала австралийка Изабелла Кларк (172 балла), передаёт «Интерфакс».

Участие в конкурсе принимали представители 16 стран.

Полине Богусевич 14 лет. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в проектах, «Голос. Дети», «Детская Песня года», «Детская Новая волна» и других, уточняет РИА Новости.

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