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Здоровый город

ВИЧ-инфицированным россиянам разрешат усыновлять детей

Сегодня 10:06
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kamchat.info

Минздрав начал разрабатывать поправки в законодательство, позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей или брать их под опеку.

В постановлении правительства России «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребёнка…» нет пункта о том, что ВИЧ-инфицированным запрещается брать в семью приёмных детей. В то же время есть норма, по которой при наличии инфекционных заболеваний можно подавать документы только после прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. При ВИЧ же человек пожизненно находится под наблюдением специалистов, поэтому взять приёмного ребёнка невозможно, пишут «Известия».

Минздрав намерен изменить ситуацию. По словам экспертов, если поправки примут, у малышей с таким же диагнозом будет больше шансов обрести семью.

Планируется, что изменения в законодательство должны быть внесены ко второму кварталу 2018 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что регионы Сибири, в частности Кемеровская и Новосибирская области, лидируют по уровню заболеваемости ВИЧ.

Комментарии 1
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Голубой мальшик
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О, значит скоро и нам разрешат опеку, ура
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