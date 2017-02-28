Минздрав начал разрабатывать поправки в законодательство, позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей или брать их под опеку.

В постановлении правительства России «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребёнка…» нет пункта о том, что ВИЧ-инфицированным запрещается брать в семью приёмных детей. В то же время есть норма, по которой при наличии инфекционных заболеваний можно подавать документы только после прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. При ВИЧ же человек пожизненно находится под наблюдением специалистов, поэтому взять приёмного ребёнка невозможно, пишут «Известия».

Минздрав намерен изменить ситуацию. По словам экспертов, если поправки примут, у малышей с таким же диагнозом будет больше шансов обрести семью.

Планируется, что изменения в законодательство должны быть внесены ко второму кварталу 2018 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что регионы Сибири, в частности Кемеровская и Новосибирская области, лидируют по уровню заболеваемости ВИЧ.