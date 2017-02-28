Зима — не самое благоприятное время для автолюбителей. Чтобы пользоваться своей машиной без проблем, нужно серьезно подготовиться к суровым условиям.

С технической стороны в машине как минимум должны быть в порядке три вещи: исправный и заряженный аккумулятор, рабочие свечи и подходящее масло в двигателе, рекомендуемое производителем.

Моторное масло

Моторы в наши суровые русские зимы работают почти в экстремальных условиях, в некоторых моментах месяц эксплуатации машины зимой равен нескольким месяцам работы в летний период. Следовательно, для того чтобы двигатель чувствовал себя более комфортно, позаботьтесь о спецмаслах.

В случае с подбором масла для зимы необходимо выбрать продукт, который будет наилучшим образом подходить по вязкостным и температурным показателям. Условно «зимним» маслом в списке распространенных универсальных решений можно считать масла от 0W30 до 10W40.

Оптимальным вариантом считается использование масла вязкостью 5W30 или 5W40.

Аккумулятор

Аккумулятор в зимний период подвержен сильному воздействию отрицательных температур. В результате этого зачастую старый АКБ может быстро разрядится.

В первую очередь необходимо проверить уровень электролита. При этом сделайте забор из каждой банки. И убедитесь в том, что электролит прозрачный. Если имеется осадок, то весьма вероятно, что пластины в данной банке осыпаются, и в скором времени может произойти их замыкание.

Если он низкий, то добавьте дистиллированную воду. Проверьте плотность электролита (рекомендуемое значение для зимнего периода эксплуатации составляет 1270−1280 кг/м3) и общее напряжение. Если напряжение отличается от необходимого, то следует подзарядить АКБ при помощи зарядного устройства.

Свечи

Какие же свечи зажигания лучше выбрать для поездок зимой? К каждому типу двигателя свечи нужно подбирать по их способности сохранять требуемый тепловой режим. Тип рекомендованной заводом-изготовителем свечи или ее аналоги указываются в инструкции к технике. Если по каким-то причинам ее нет, подбирать свечу нужно по калильному числу.

Оно должно быть максимально приближено к указанному в маркировке «родной» свечи на двигателе Вашего авто. Чем выше калильное число (от 2 до 13), тем меньше свеча нагревается, поэтому малое число характеризует «горячую» свечу, большое — «холодную». Рекомендуется иметь 2 комплекта: зимний с «горячими» свечами и летний с «холодными».

Но с недавних пор на рынке имеются свечи с так называемой пологой термической характеристикой, зависящей от нагрузки. Электроды в них изготавливаются из меди с покрытием никелем или хромом, а в более дорогих — из серебра или платины. Они обеспечивают оптимальный теплоотвод, тем самым снижая температуру. Такие свечи заменяют оба комплекта старого типа — их работоспособность не зависит от температуры воздуха.