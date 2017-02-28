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Фильм с участием актёров-кемеровчан получил гран-при на французском фестивале кино

Сегодня 10:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
moviegram.com.ua, ruskino.ru

Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова получил гран-при 25-го французского фестиваля российского кино.

Лучшим актёром признали Александра Яценко, который сыграл в драматическом фильме «Аритмия», пишет РИА Новости. Этому произведению достался приз зрительских симпатий.

В кино о жизни врачей скорой помощи снимались два актёра из Кемерова: Сергей Наседкин оказался в роли водителя кареты скорой, а Евгений Сытный сыграл сына пациентки.

Ранее ВашГород.ру публиковал интервью с режиссёром «Аритмии» Борисом Хлебниковым, который лично приехал в Новосибирск на предпоказ фильма. Название картины он считает неудачным.

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